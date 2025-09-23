(ha). Kürzlich hat die Initiative „Hamburg testet Grundeinkommen“ offiziell den Antrag auf

Volksentscheid gestellt. Damit wird Hamburg zur ersten Stadt Deutschlands, in der die

Bürgerinnen und Bürger über ein Modellprojekt zum Grundeinkommen abstimmen können.

Der Volksentscheid findet am 12. Oktober 2025 statt – parallel zum „Zukunftsentscheid“,

der verbindliche Klimaziele für Hamburg fordert. Die Initiatoren hoffen auf eine

doppelte Mobilisierung der Wählerinnen und Wähler an diesem Tag. „52 Prozent der Menschen in

Hamburg stehen hinter der Idee eines Grundeinkommens – jetzt gilt es, diese Zustimmung

auch an der Wahlurne sichtbar zu machen. Unsere größte Herausforderung in den

kommenden Monaten wird die Mobilisierung sein. Dafür brauchen wir jede Unterstützung.

Gemeinsam können wir zeigen, dass Hamburg bereit ist, Geschichte zu schreiben“, erklärt

Laura Brämswig, Pressesprecherin der Initiative.

Mit dem Modellversuch sollen verschiedene Varianten des Grundeinkommens erprobt und

wissenschaftlich begleitet werden. Ziel ist es, neue Wege für einen zukunftsfähigen Staat zu

erproben, der alle Menschen im Blick hat – gerade in Zeiten, in denen die Bundesregierung

Kürzungen im Sozialbereich plant und an ausgedienten Konzepten festhält. „In fast 30 Jahren

haben es nur 9 Initiativen bis zum Volksentscheid geschafft – Hamburg testet

Grundeinkommen ist nun die 10. Das unterstreicht, wie sehr dieses Thema die

Hamburgerinnen und Hamburger bewegt. Ein Grundeinkommen eröffnet Chancen für alle:

Es erleichtert berufliche Weiterbildung, ermöglicht die Pflege von Angehörigen, fördert

ehrenamtliches Engagement, sichert eine würdevolle Existenz im Alter und schafft

Freiräume für ein selbstbestimmtes Leben“, sagt Gregor Schürmann, Vertrauensperson der

Initiative.

Vor kurzem haben die drei Vertrauenspersonen Anika Gregor, Gregor Schürmann und Rainer

Ammermann den Antrag eingereicht. Wahlberechtigte können ab sofort per Briefwahl

abstimmen, in den Bezirksämtern oder direkt am 12. Oktober im Wahllokal. Die

Briefwahlunterlagen werden automatisch zugestellt – eine zusätzliche Beantragung ist nicht

notwendig.

Über die Initiative:

Das bedingungslose Grundeinkommen wird weltweit als innovative Lösung diskutiert, um soziale

Ungleichheit zu reduzieren und wirtschaftliche Sicherheit zu schaffen. Es bietet die Möglichkeit,

Menschen mehr Freiheit bei der Lebensgestaltung zu geben—sei es durch Weiterbildung, Pflege von

Angehörigen oder ehrenamtliches Engagement. Hamburg hat die Chance, Vorreiter für dieses

zukunftsweisende Konzept zu sein.

Der Gesetzesentwurf sieht ein dreijähriges Modellprojekt vor, bei dem repräsentativ ausgewählte

Hamburgerinnen und Hamburger ein bedingungsloses Grundeinkommen erhalten. Ziel ist es, die

sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen verschiedener Grundeinkommensvarianten zu

untersuchen. Die Finanzierung erfolgt aus dem Hamburger Haushalt, sämtliche Forschungsergebnisse

aus dem Modellversuch werden wissenschaftlich begleitet und analysiert.