(ha). Hobbys sind wichtig und auch in Hamburg haben die Menschen die Möglichkeit, vielen unterschiedlichen Freizeitaktivitäten nachzugehen. Aber welche Hobbys gehören zu den beliebtesten und welche sind gerade hier in der Hansestadt durchführbar? Wir haben uns einmal umgehört und recherchiert. Dabei ist die folgende Liste mit den beliebtesten Hobbys entstanden.

1. Lesen

Es ist vielleicht für den ein oder anderen Leser überraschend. Aber Lesen ist eines der beliebtesten Hobbys in Hamburg und weltweit. Viele Menschen genießen es, an einem Freitagabend in Ruhe ein gutes Buch zu lesen und dabei vom stressigen Arbeitsalltag abzuschalten. Lesen ist einfach zugänglich und gleichzeitig auch kostengünstig.

Vielen Menschen ermöglicht ein gutes Buch, in neue und aufregende Welten einzutauchen. Gleichzeitig kann man damit sein Wissen erweitern. Es gibt immer ein neues und spannendes Buch zum Lesen und wenn man mit der Lektüre fertig ist, gibt es nichts Schöneres, als es einem Freund zu leihen. Dieses Hobby ist sicherlich nicht neu, aber es ist auf jeden Fall ein Genuss!

2. Sportwetten

Sportwetten gehören gerade in Hamburg zu den beliebtesten Hobbys. Warum? Zum einen, weil Hamburg eine Sportstadt ist. Hier haben wir viel Sporttradition und Traditionsvereine, die uns jedes Wochenende zum Lachen oder Weinen bringen. Egal, ob man ein Fan vom HSV oder von St. Pauli ist. Eine Sportwette auf Bundesligaspiele ist immer eine vielversprechende Möglichkeit, um das Wochenende noch interessanter zu machen. Was kann es Schöneres geben, als ein Wochenende, an dem der Lieblingsverein einen Sieg holt, auf den man zuvor gewettet hat. Daher ist es keine Überraschung, dass Sportwetten in Hamburg so beliebt sind. Irgendwann spielt ein Hamburger Verein sicher auch wieder in der 1. Bundesliga.

3. Angeln

Wenn man mal eine Pause vom Alltag braucht und entspannen will, dann gibt es nur wenige Hobbys, die beliebter als Angeln sind. Bei einem Angelausflug kann man die Welt vergessen und ein paar Stunden in der Natur verbringen. Angeln ist eine großartige Möglichkeit, sich zu entspannen. Es gibt viele verschiedene Arten des Angelns, sodass das Hobby an den meisten Orten möglich ist. Vor allem in und um Hamburg herum.

Angeln ist auch durchaus eine Familienaktivität. Man kann Freunde und Familie einladen und dieses Hobby gemeinsam erleben. Kombiniert mit einem Picknick, ist Angeln vielleicht eine der besten Aktivitäten für den Sommer 2023.

4. Basteln

Kreativität ist uns allen gegeben und daher ist Basteln auch so beliebt. Von Stricken und Häkeln bis zu Papier- und Perlenarbeiten. Das Internet hat Bastelbegeisterten in allen Ländern eine ganz neue Welt eröffnet. Wenn Vorräte nicht vor Ort erhältlich sind, kann man problemlos alles im Internet finden, was man benötigt, um zu basteln.

Inspiration gibt es genug, wenn die Kreativität zur Neige gehen sollte. Man kann bequem vom Wohnzimmer aus bei einem kühlen Glas Wein an Kunst- und Handwerksprojekten arbeiten und tüfteln.

5. Sammeln

Es ist beruhigend, von den Dingen umgeben zu sein, die wir lieben. Und das ist einer der Gründe, warum Sammeln eine so beliebte Aktivität ist. Von Pokémon-Karten und Münzen bis zu Actionfiguren und Puppen gibt es unzählige Sammelmöglichkeiten.

Manche Sammlerstücke sind schwer zu finden. Was das Hobby umso interessanter macht. Nehmen wir etwa das Sammeln von Münzen. Möglicherweise muss man sogar auf Reisen gehen, um die nächste Münze zu finden. Dadurch wird dieses Hobby noch reizvoller.

6. Musik

Weltweit gespielt, gehört und geliebt, bringt Musik Menschen zusammen. Egal, ob man zu Hause Musik hören oder ein Konzert besuchen möchte: Musik ist immer eine gute Aktivität. Musikliebhaber können sich sogar am Musizieren versuchen. Was ein Hobby für sich ist.

Alle Top-Musikproduzenten und Künstler haben ihre musikalische Reise als Hobby begonnen. Und wenn man ein bisschen Zeit hat, dann sollte man versuchen, ein Instrument zu lernen. Gitarre, Schlagzeug oder Violine sind einige der Instrumente, die besondere beliebt sind. Doch es gibt natürlich unzählige andere Musikinstrumente, die man ebenfalls erlernen kann, je nach den persönlichen Vorlieben. Es ist mit Sicherheit eines des Hobbys, mit denen man am meisten angeben kann.

7. Gartenarbeit

Viele Menschen arbeiten gerne im Garten, um Lebensmittel wie Erdbeeren zu produzieren, während andere den Zeitvertreib und das Erfolgserlebnis zu schätzen wissen. Manche Leute geben anderen gerne Essen aus ihren Gärten und andere verkaufen Produkte für zusätzliches Geld.

Und selbst wenn man keinen eigenen Garten hat, kann man trotzdem aktiv werden. Wer einen kleinen Balkon hat, kann dort Pflanzen in kleinen Töpfen oder Hängekörben pflanzen. Und alternativ ist es immer möglich, ein paar Zimmerpflanzen zu kaufen und zu pflegen.

8. Videospiele

Videospiele spielen ist mittlerweile eines der beliebtesten Hobbys weltweit. Es gibt Spiele für praktisch jede Persönlichkeit und jeden Geschmack. Online-Gaming erlaubt es Spielern, mit Gleichgesinnten auf der ganzen Welt in Kontakt zu treten.

Menschen jeden Alters können Videospiele spielen. Man sollte nur sicherstellen, dass man ein altersgerechtes Spiel hat, das zu einem passt und welches man genießen kann. Wenn man unter Schlafstörungen leider, kann das Spielen von Videospielen helfen, sich die Zeit zu vertreiben. Insbesondere nachts, wenn man nicht viel anderes zu tun hat.

Mit Videospielen kann man mittlerweile sogar auf unterschiedlichen Wegen Geld verdienen. Zum einen kann man E-Sportler werden und professionelle Turniere spielen. Alternativ dazu kann man auch einfach seine eigenen Spiele live streamen und so anderen Spielern Möglichkeit geben, zuzuschauen.

9. Yoga

Yoga ist eine Aktivität für Geist und Körper, die sich hervorragend zum Muskelaufbau eignet und dabei hilft, Gleichgewicht, Konzentration und Rumpfmuskulatur zu trainieren. Das Schöne am Yoga ist, dass es überall durchgeführt werden kann. Man muss nicht in ein Fitnessstudio gehen, um Yoga zu betreiben. Und man braucht dafür keine ausgefallene Ausrüstung. Bei schönem Wetter kann man Yoga-Übungen sogar draußen machen.

Yoga ist eine Sportart mit vielen Schwierigkeitsgraden, und Bewegungen, die den jeweiligen Fähigkeiten angepasst werden können. Anfänger können mit einfachen Schritten in den Sport einsteigen und den Schwierigkeitsgrad im Laufe der Zeit allmählich steigern.

10. Kochen

Kochen ist eines der beliebtesten Hobbys, weil es nicht nur Spaß macht, sondern das Ergebnis auch superlecker sein kann. Mit dem Kochen anzufangen war außerdem noch nie so leicht wie heutzutage. Man findet unglaublich viele, gute Rezepte im Internet, die man unbedingt einmal ausprobieren sollte. Wenn man ein bisschen Zeit hat und Geduld mitbringt, dann kann Kochen zu mehr als nur einem Hobby werden. Denn wenn man gut kochen kann, dann profitiert auch die Familie davon und alle sind glücklich.

