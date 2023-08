(ha). Am 12. August 2023 gegen 5:55 Uhr nahmen Bundespolizisten einen per Haftbefehl gesuchten Mann (62 Jahre) im Hamburger Hauptbahnhof fest. Zuvor soll die Person nach derzeitigem Ermittlungsstand ein Smartphone einer 16-jährigen Frau in der Straße Lange Mühren unterschlagen haben.

Die Geschädigte gab an, ihr Smartphone gegen 5 Uhr in der Straße Lange Mühren verloren zu haben. Der festgenommene Mann habe aus einer größeren Distanz versucht ein Gespräch mit ihr aufzubauen. Das habe sie abgelehnt und sei weggegangen. Anschließend habe sie mit ihrem Begleiter festgestellt, dass das Smartphone fehle. Durch eine eigeninitiativ durchgeführte Smartphoneortung des Begleiters hätten sie festgestellt, dass der Mann das Smartphone bei sich haben könnte. Bis zum Hamburger Hauptbahnhof habe die Geschädigte mit ihrem Begleiter die geortete Person in einem sicheren Abstand verfolgt und dort einer Präsenzstreife der Bundespolizei diesen Sachverhalt mitgeteilt.

Bei einer durchgeführten Durchsuchung des Tatverdächtigen durch die Bundespolizeistreife konnte das gesuchte Smartphone in einer mitgeführten Tasche aufgefunden werden. Der Beschuldigte konnte keine Angaben zur Herkunft von diesem Smartphone machen. Das Smartphone wurde der Geschädigten noch vor Ort ausgehändigt.

Die Überprüfung der Personalien ergab eine Ausschreibung zur Festnahme. Der wegen Körperverletzung Verurteilte hatte eine geforderte Geldstrafe von 200 EUR nicht gezahlt und muss jetzt noch eine Ersatzfreiheitstrafe von 20 Tagen verbüßen. Ein angeforderter Amtsarzt bestätigte die Gewahrsamsfähigkeit der Person. Nach Abschluss der bundespolizeilichen Maßnahmen wurde der Mann einer Haftanstalt zugeführt, da er die Geldstrafe in Höhe von 200 Euro nicht bezahlen konnte.

Zudem wurde gegen die Person ein Strafverfahren wegen Unterschlagung eingeleitet. Diese Ermittlungen werden zuständigkeitshalber durch die Landespolizei geführt.