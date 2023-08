(mr). Sommerferien in Hamburg: für die Einen bedeutet es ausschlafen und die freie Zeit genießen. Für die Anderen hingegen bedeutet es, Drehbücher zu welzen und vor der Kamera zu stehen. Denn: Ferienzeit ist „Pfefferkörner“-Zeit! Vor einiger Zeit haben die Dreharbeiten für die neue Staffel 20 angefangen. Es soll wieder spannend mit den Spürnasen Leo, Moritz, Amy, Jasina und Hakim werden, wie es heißt! Ihre Hamburger Allgemeine Rundschau traf das Filmteam an der Krugkoppelbrücke in Harvestehude an, wo an zwei Tagen ordentlich gedreht wurde – auch bei Regen!

Die Filmcrew machte Aufnahmen im Alsterpark, an den Sportanlagen in unmittelbarer Nähe der Krugkoppelbrücke, auf der Brücke selbst und am umliegenden Bootsanleger. Die neuen Folgen sollen ab Februar 2024 ausgestrahlt werden.

Die Filmcrew am Alster-Anleger

an der Krugkoppelbrücke.

Schon seit mehr als 20 Jahren ermitteln „Die Pfefferkörner“ in der Hamburger Speicherstadt, über 200 Fälle haben sie gelöst – und das in mehreren verschiedenen Team-Konstellationen. Die Fernsehserie wird produziert von der Letterbox Filmproduktion im Auftrag der ARD unter Federführung des NDR für Das Erste.