(ha). Den Rang einer Handelsmetropole hat Hamburg bereits erreicht – jetzt sollen die Digitalisierung und der technische Fortschritt in den Vordergrund treten. Ziel der verschiedenen Initiativen ist es, die Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger zu steigern und in diesem Zuge auch der Umwelt einen Gefallen zu tun. Hier sind einige der Veränderungen in Richtung Digitalisierung aufgeführt, die bereits umgesetzt wurden oder noch in Planung sind.

Digitalisierung im Alltag

Bei vielen gesellschaftlichen oder technologischen Veränderungen besteht das Problem, dass große Firmen und Unternehmen zwar in die Prozesse eingebunden werden, die “durchschnittlichen” Bürger allerdings auf der Strecke bleiben. Das führt dazu, dass zum Beispiel umweltfreundliche Veränderungen am Ende nicht von der breiten Bevölkerung getragen werden und dadurch scheitern.

Genau diesem Problem wird in Hamburg aktiv entgegengewirkt. Die Digitalisierung startet sozusagen gleichzeitig an beiden Enden. So wird inzwischen zum Beispiel vielerorts das bargeldlose Zahlen angeboten. Diese Veränderung hatte sich schon während der Corona-Pandemie abgezeichnet, da auf diese Weise das Verbreiten von Keimen über Bargeld und die einhergehenden Berührungen vermieden werden sollte. Aber nicht nur zum Einhalten der Hygienevorschriften eignet sich das bargeldlose Zahlen. Es geht in der Regel sehr viel schneller und unterstützt dadurch die Prozesse beim Einkaufen.

Reduzierung des Papierverbrauchs

Es mag zwar im ersten Moment wie eine Kleinigkeit klingen, aber die Digitalisierung von Bahntickets, Briefmarken und Paketaufklebern fällt ziemlich ins Gewicht. Wer sich zum Beispiel ein Deutschlandticket zulegt, der kann jetzt zwischen dem Plastikkärtchen und einer digitalen Version wählen. Briefe können mit einem Zahlencode frankiert werden und Pakete benötigen bei der Abgabe nur noch einen QR-Code. Immer schneller schreiten die technischen Veränderungen voran – dabei dürfen die “Kleinigkeiten” jedoch nicht vergessen werden. Immer mehr Dokumente müssen nicht mehr in gedruckter Variante vorliegen. Das ist nicht nur für Privatpersonen ohne eigenen Drucker praktisch, sondern spart schier unendliche Mengen an Papier ein.

Mehr technischer Service

Wenn die Digitalisierung in einer Stadt so schnell vorangetrieben wird wie in Hamburg, braucht es natürlich auch die entsprechenden Experten. Im Zuge der technischen Veränderungen entstehen neue Prozesse und damit Probleme, deren Ausmaß niemand im Vorhinein hätte einschätzen können. Also gibt es überall einen technischen Support, um die Umstellung – vor allem für ältere Menschen – einfacher zu machen. Der nächste Experte ist in der Regel nur einen Anruf entfernt und auch für Unternehmen gibt es IT-Firmen in Hamburg . Diese unaufhaltsam steigende Vielfalt an Angeboten trägt auch zum Entstehen von Konkurrenten bei – und dadurch einer Verbesserung des Services.

Energiewende und Verkehrsmittel

Das Thema der erneuerbaren Energien spielt in ganz Deutschland eine große Rolle. Möglichst bald wollen wir unabhängig von fossilen Rohstoffen und anderen Ländern sein. Hamburgs Fokus liegt neben dem Fortschritt in Richtung grüner Energien auch auf der allgemeinen Verminderung des Energieverbrauchs. Um dies zu ermöglichen und gleichzeitig den Ausstoß von CO² zu reduzieren, wird vor allem auf Veränderungen im Verkehr gesetzt.

Es soll für die Bürgerinnen und Bürger attraktiver werden, nicht mehr das Auto als Verkehrsmittel Nr. 1 zu nutzen. Dazu werden Alternativen finanziell unterstützt und aktiv ausgebaut. Die Anzahl der Radwege in der Innenstadt wird weiter steigen und diese sollen durch erneuerte Verkehrsvorschriften auch sicherer gemacht werden. Carsharing wird immer vielfältiger und einfacher gestaltet und mit neuen Apps und Sicherheitsmaßnahmen auch attraktiver. Die meiste Aufmerksamkeit – und das zu Recht – wird aber dem öffentlichen Nahverkehr gewidmet. Schienennetze sollen ausgebaut, Verspätungen vermindert und Buchungen erleichtert werden. Eine ganze Menge an Plänen. Vor allem soll das Fahren mit der Bahn aber auch barrierefreier gemacht und auf diese Weise endlich für alle Einwohner leichter zugänglich werden.

