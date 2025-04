(mr). An der Hohenfelder Alle kommt es zu einem Feuerwehr- und Polizeieinsatz. Ein Postbote fährt zunächst mit seinem Dienstfahrrad die Straße entlang, stellt sein Bike ab und geht zu einem Briefkasten. In einem umliegenden Vereinshaus („Stark ins Leben e. V.“) bemerkt er starken Rauch. Sofort greift er zu seinem Handy und informiert die Feuerwehr. Die rückt mit einem Löschgruppenfahrzeug an. Auch ein Streifenwagen kommt angefahren.

Rhea Harder-Vennewald steht als Polizistin

Franzi Jung vor der Kamera. Fotos: FoTe Press

Allerdings steigen hier keine echten Polizisten aus, sondern es stehen zwei Schauspieler in Polizeiuniform vor dem Geschäft. Es sind Raul Richter und Rhea Harder-Vennewald – bekannt aus der ZDF-Serie „Notruf Hafenkante“. Und genau die hat in der kleinen Straße im Hamburger Stadtteil Hohenfelde nahe der U-Bahn-Station Uhlandstraße gedreht. Von morgens 9 bis in den frühen Abend hinein.

Es soll sich um die 495ste Folge handeln, in der unter anderem Eric Bouwer eine Gastrolle hat. Er kommt mit einem Fahrrad an den Ort des Geschehens an, spricht die beiden TV-Polizisten an. Alleine diese Szene wird fünf, sechs Mal wiederholt – bis Regisseurin Stephanie Stoecker zufrieden ist. Wichtig bei der Aufnahme ist auch das Bewegtbild im Hintergrund: so laufen Feuerwehrleute hin und her und simulieren einen Einsatz, in dem sie Schäuche verlegen und Utensilien aus dem Einsatzwagen entnehmen.

Danach zieht das Filmteam in eine Art Hinterhof – was dort genau gedreht wird, ist nicht zu erkennen. Das Löschfahrzeug der Feuerwehr parkt genau vor der Einfahrt.

Der Rauch wird übrigens mit einer Nebelmaschine erstellt – das Filmteam filmt sowohl von draußen in den vernebelten Raum hinein, als auch später mit einer Steadycam von drinnen nach draußen. Damit der Fernsehzuschauer später den Eindruck erweckt, die Feuerwehr habe wirklich ein Feuer gelöscht, versprüht eine Mitarbeiterin mit einem Schlauch Wasser auf dem Gehweg. Auch die Fassade des Gebäudes wird nass gespritzt. Die Hohenfelder Alle wird während der Dreharbeiten immer wieder kurzfristig für den Individualverkehr gesperrt.

Eric Bouwer (MItte) spricht mit den beiden

TV-Polizisten Raul Richter (links) und Rhea

Harder-Vennewald.

In Hamburg und Umgebung entstehen derzeit 24 neue Folgen der 20. Staffel der ZDF-Polizeiserie „Notruf Hafenkante“ mit Sanna Englund, Matthias Schloo, Zejhun Demirov, Rhea Harder-Vennewald, Raúl Richter, Lilli Hollunder, Marc Barthel, Gerit Kling, Tino Führer, Manuela Wisbeck, Fabian Harloff, Hanife Sylejmani und anderen. Im Mittelpunkt “ steht der harte Berufsalltag der Hamburger Streifenpolizisten des Polizeikommissariats 21 sowie der Notärzte aus dem Elbkrankenhaus. In jeder Episode wird ein spannender und emotionaler Kriminalfall erzählt, in den auch die Notaufnahme miteinbezogen ist. Die Verbindung von polizeilichen und medizinischen Fällen ermöglicht es, Geschichten mit Spannung und tragischem Tiefgang zu erzählen. Verbrechen und Schicksalsschläge liegen in diesem Serienhybrid eng beieinander. Zu sehen ist „Notruf Hafenkante“ immer donnerstags um 19.20 Uhr im ZDF.

Das neue Logo der Hamburger Allgemeine Rundschau mit dem Claim „Hummel Hummel. Infos Infos“.

– Anzeige –

Taschenbuch: PK21 und EKH: Einsätze an der Hafenkante: Hintergrundberichte über die TV-Serie „Notruf Hafenkante“

(ha). Es gibt ein inoffizielles Buch über die beliebte Polizei- und Arztserie. Klappentext: Die Fernsehserie „Notruf Hafenkante“ zählt mit durchschnittlich 3,6 Millionen Menschen zu den erfolgreichen Serien im deutschen Fernsehen. Bislang wurden 373 Folgen in 15 Staffeln ausgestrahlt. Dabei handelt es sich um eine Mischung aus Polizei-, Arzt- und Familienserie. Im Vordergrund stehen Geschichten aus dem Alltag der Hamburger Polizisten des Kommissariats 21 in der Speicherstadt, sowie den Ärzten aus dem Elbkrankenhaus. Kurzum: „Notruf Hafenkante“ ist eine Serie über den Berufsalltag Hamburger Streifenpolizisten und Notärzten, eingebettet mit netten Geschichten Hamburger Bürger.

Dieses Buch beschreibt die Charaktere der Schauspieler, die Drehorte der Serie und gibt Einblicke in die Dreharbeiten. Wie wurde 2020 unter „Corona-Bedingungen“ produziert? Gibt es Filmfehler? Das große ABC mit Begriffen der TV-Serie und eine Aufzählung prominter Gastdarsteller runden den Inhalt ab. Interessante Hintergrundberichte zu einzelnen Folgen sind ebenfalls enthalten.

Das Buchcover des Nachschlagewerks

über die TV-Serie „Notruf Hafenkante“.

Auf 300 Seiten bekommt der Leser geballte Ladung an Informationen und zahlreiche Fotos von den Dreharbeiten in Hamburg. Es sind zum Teil exklusive Fotos von Filmarbeiten zu sehen. ISBN: ‎ 978-3753406916 (14,99 Euro) und 979-8516770500. Letztere ISBN ist nur über Amazon erhältlich, enthält zu 95 Prozent schöne Farbfotos und kostet 19,99 Euro.