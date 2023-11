(ha/mr). Heute schreiben wir den 26. November 2023 und bislang hatten wir einen relativ milden Winter. Seit gestern haben wir allerdings Temperaturen von knapp über den Gefrierpunkt und erstmals in der Saison 2023/2024 ist der Winterdienst der Stadtreinigung Hamburg (SRH) im Einsatz. Seit Mitternacht streuen 123 Einsatzkräfte mit ebenso vielen Streufahrzeugen wichtige Hauptverkehrsstraßen und Strecken mit Buslinienverkehr, die Verbindungsstrecken zwischen diesen Straßen sowie ein ausgewähltes Netz an Radwegen. Trotz des Einsatzes kann es noch glatt sein. Die SRH bittet deshalb alle Verkehrsteilnehmenden um Vorsicht, insbesondere auf Brücken und in Nebenstraßen.

Der Einsatz ist nötig, weil Nässe auf dem Untergrund bei tiefen Nachttemperaturen gefror. Die Einsatzkräfte werden voraussichtlich bis in die frühen Morgenstunden unterwegs sein. Im Tagesverlauf steigen die Temperaturen wieder über Null Grad Celsius. Die SRH steht auch nach dem Einsatz bis Montagmorgen in Rufbereitschaft

Glätte auf Gehwegen müssen in Hamburg die Anlieger:innen entfernen (mind. 1 m breit, bei starker Frequenz mehr, bei Eckgrundstücken bis zur Bordsteinkante). Dafür haben sie sonntags Zeit bis 9.30 Uhr. Auf Gehwegen dürfen keine Tausalze verwendet werden, nur abstumpfende Stoffe. Infos über die Pflichten der Anlieger finden Sie unter www.hamburg.de/winterdienst.

Einen Winterdienst auf den Fahrbahnen in Nebenstraßen leistet die SRH im Regelfall nicht, sondern nur auf Meldung von Polizei, Feuerwehr und Verkehrsunternehmen.