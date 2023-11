(mr). Gegen 17.20 Uhr ging heute Abend (23.11.) ein Notruf bei der Polizei ein. Mehrere Personen sollen versucht haben, sich gewaltsam Zutritt zu der „Haspa“-Filiale an der Hammer Landstraße im Stadtteil Hamm zu verschaffen. Eine Angestellte des Bankinstituts soll die Täter entdeckt haben, die daraufhin in unbekannte Richtung flüchteten. Sofort rasten mehrere Streifenwagen zur Sparkasse gegenüber der U-Bahn-Haltestelle Rauhes Haus. Zeitweise standen 20 Peterwagen und Zivilfahrzeuge vor dem Gebäude.

Mit Maschinenpistolen

bewaffnete Polizisten

sichern einen Eingang.

Die Filiale befindet sich an der Hammer Landstraße 220. Über eine Tiefgaragentür sollen die Täter über die Kellerräume versucht haben, in die Filiale einzudringen. Es solle sich nicht um einen Überfall, sondern um einen versuchten Einbruch handeln. Das Gebäude wurde komplett von bewaffneten Beamten umstellt. Polizisten durchkämmten sämtliche Stockwerke – vom Keller bis zum Dachboden. Ermittler durchsuchten auch die Räume der Sparkasse und schauten sich nach Spuren um. Das Landeskriminalamt hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Die Fahndung nach den Tätern, die sich auf etwa zwei bis vier beziffern, läuft. Die Hammer Landstraße wurde für etwa eine Stunde in Richtung stadtauswärts gesperrt. Auch Radfahrer und Fußgänger mussten den Bereich vor der Sparkasse umfahren. Lediglich ein nebenan befindlicher Discounter hatte während des Polizeieinsatzes weiterhin geöffnet.