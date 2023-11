(mr). Ein als Störtebeker verkleideter Mann steht auf der Jan-Fedder-Promenade an den Landungsbrücken. Er wird von Passanten angesprochen und um ein gemeinsames Foto gebeten. Er holt sein Schwert aus der Scheide und posiert für ein Foto vor Hamburgs einzigartiger Kulisse. Es sind ein älterer Mann und eine Frau, die sich fürs Erinnerungsfoto so drapieren, dass im Hintergrund die Rickmer Rickmers zu sehen ist. Das Besondere an der Situation: es sind zwei bekannte Schauspielerinnen und Schauspieler, die sich hier vor dem einstigen Seeräuber fotografieren lassen.

Es sind Filmarbeiten für die TV-Anwaltsserie „Die Kanzlei“ und vor der Kamera stehen an diesem Drehtag Marie Anne Fliegel (83) und Gerhard Garbers (81). Beide gehen laut Drehbuch an den Landungsbrücken spazieren, lassen sich von einem Passanten vor Störtebeker (gespielt von einem Kleindarsteller) fotografieren und machen auch selbst mit einem Handy ein Selfie an der spektakulären Hafenkulisse Hamburgs. Wegen schlechten Wetters muss die Filmcrew immer wieder eine kurze Pause einlegen. Regie führt Dirk Pientka. Danach zieht das Film an den Stintfang und macht weitere Aufnahmen.

Herbert Knaup, Sabine Postel und zahlreiche weitere Schauspieler stehen aktuell für 13 neue Folgen für die beliebte Anwaltsserie „Die Kanzlei“ (Nachfolger für “Der Dicke” mit dem 2013 verstorbenen Dieter Pfaff) vor der Kamera. Aktuell dreht das Filmteam unter anderem in den Stadtteilen Altona, St. Pauli, Barmbek, im Niendorfer Gehege, Bahrenfeld (dort ist das Motiv Anwaltskanzlei), Othmarschen und in der HafenCity. Im kommenden Jahr sollen neue Folge in der ARD zu sehen sein.