(mr). Bronze-Tiger, kunstvolle Jugendstilornamente, Engel, herrschaftliche Grabstätten – oder auch Grabstätten mit schlichten Holzkreuzen oder Gedenktafeln. Auf den Friedhöfen in Hamburg haben zahlreiche Persönlichkeiten, die im Laufe der Jahrhunderte in der Hansestadt lebten und wirkten, ihre letzte Ruhe gefunden.

Die Grabstätte von Schauspielerin Witta Pohl auf dem Friedhof Ohlsdorf. Bekannt wurde die beliebte Darstellerin unter anderem aus den Serien „Diese Drombuschs“ und „Happy Birthday“.

Ob Musiker, Dichter, Wissenschaftler, Schauspieler, Entertainer, Künstler oder Politiker: Prominenten-Grabstätten sind Pilgerorte für Fans und Touristen. In der Information des Friedhof Ohlsdorfs gibt es sogar einen eigens nur für prominente Grabstätten konstruierten Friedhofsplan. Ob es Trauer ist, die Nähe zum Idol oder einfach nur die Neugier: täglich kommen Menschen auf Hamburgs Friedhöfe, um sich das Grab eines Promis anzuschauen.

Ihre Hamburger Allgemeine Rundschau stellt Ihnen auf dieser Seite ein paar ausgewählte Grabstätten prominenter Persönlichkeiten vor. Weitere Grabstätten von Prominenten aus aller Welt finden Sie hier. Grabstätten auf dem Friedhof Ohlsdorf finden Sie hier.

Die Fotos zeigen von links: Die Grabstätte von Bernhard Schnackenburg (Bürgermeister der Stadt Altona), Felix Hauser (Schauspieler am Altonaer Stadttheater) und das Grab von Ferdinand Tutenberg (Gartenbaudirektor). Diese Grabstätten befinden sich auf dem Hauptfriedhof Altona in Hamburg. Das Foto rechts zeigt die letzte Ruhestätte von Journalist Claus Jacobi auf dem Friedhof Ohlsdorf.

Von links: Das Grab von Addi Münster (Humorist) auf dem Friedhof Ohlsdorf. Das Foto rechts zeigt das Grab von Rundfunkmoderator Hans-Günter Martens, welches ebenfalls auf dem Friedhof Ohlsdorf zu finden ist.

Die Grabstätte von Hanns Joachim Friedrichs (links). 1955 kam er zum Nordwestdeutschen Rundfunk (NWDR), wechselte 1964 zum Zweiten Deutschen Fernsehen (ZDF) und moderierte dort ab 1969 die Nachrichtensendung “heute”. Für die “Tagesthemen” der ARD wurde er 1987 verpflichtet. Seine Grabstätte ist auf dem Friedhof Nienstedten. Das Foto rechts daneben zeigt die Grabstätte des Entertainers und Schauspieler Carlheinz Hollmann. Bekannt ist Hollmann aus der Sendung „Aktuelle Schaubude“, die er bis 1964 als Moderator leitete. Zudem moderierte er das „Hamburg Journal“ des NDR, später „Schaufenster Deutschland“, “ Das ist ihr Leben“ oder „Was wäre wenn…“ Das Foto rechts zeigt die letzte Ruhestätte des Unternehmers Hermann Fürchtegott Reemtsma.

Das Grab von

Hans-Ulrich Klose (Politiker) auf

dem Friedhof Ohlsdorf.

Das Grab von Journalist

Peter Wüst in Großhansdorf

bei Hamburg.

