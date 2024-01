(mr). So einen hochrangigen Promi-Auflauf hat es lange nicht gegeben: am gestrigen Sonntag, dem 28. Januar, kam es zum ersten Hamburger Hafentalk dieses Jahres. Im Blockbräu an den Landungsbrücken standen Schauspielerin Johanna Christine Gehlen, Schauspieler Charles Brauer sowie Schauspieler Götz Otto Rede und Antwort. Durch den Talk führte Thorsten Laussch (Hamburg 1) und sorgte mehrfach für Lacher und erstaunte Zuhörer. Zu den Gesprächsgästen gehörte auch Heidrun von Gössel, bekannte TV-Ansagerin vom NDR.

Charles Brauer war jahrelang zusammen mit Manfred Krug Ermittler im Hamburger „Tatort“ (ARD), der in der Hansestadt gedreht wurde. Charles Brauer ermittelte als Polizist Peter Brockmöller von 1984 bis 2001. Aktuell steht der 88-Jährige mit dem Stück „Dienstags bei Morrie“ auf der Bühne des Ernst Deutsch Theaters in Hamburg.

Mitten in dem urigen Gastraum des beliebten Restaurants unter den drei kupferfarbenen Sudkesseln wurde zwei Stunden lang diskutiert, gelacht und so manch spannende Anekdote geteilt. Der Hamburger Hafentalk wird unregelmäßig veranstaltet und der Eintritt ist frei. „Danke für die tolle Stimmung im Publikum und die vielen offenen Worte meiner prominenten Gäste“, sagte Moderator Thorsten Laussch am Ende der Veranstaltung und freut sich schon auf den kommenden Hafentalk.