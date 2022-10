(mr/ha). Ein Mann verlässt ein Einfamilienhaus an der Hoffstraße im beschaulichen Heimfeld und geht zu einem älteren VW Polo Coupe. Das allein wäre kein Artikel wert, würden nicht zwei Filmkameras den Mann auf Schritt und Tritt begleiten. Jede Menge Maskenbildner, Tonmeister, Kostümbildner, Kameramänner und Aufnahmeleiter stehen um ihn und ums Auto herum. Es sind Filmarbeiten für einen neuen „Tatort“ (ARD) mit Franziska Weisz und Wotan Wilke Möhring in den Hauptrollen. Das etwa 30-köpfige Filmteam verwandelte an drei Tagen ein Einfamilienhaus in ein Fernsehstudio. Zahlreiche Produktionswagen parkten am Ellernweg. Bei Außendrehs wurden Anwohner und Passanten gebeten, kurz zu warten. Durch Filmblocker wurde die Hoffstraße immer wieder für einige Minuten gesperrt. Aber die reagierten sehr gelassen. „Endlich ist in unserer kleinen Straße mal was los. Ich werde den Tatort anschauen und hoffe, dass man im Fernsehen später viel wieder erkennt“, sagte eine Hundespaziergängerin.

Um was geht es in dem neuen Tatort? Ein Unbekannter bittet Falke (Wotan Wilke Möhring) um ein Treffen. Er hofft, so sagt er, dass der Kommissar ein mehr als 20 Jahre altes Versprechen einlöse und ihm aus einer Notlage helfe. Da der Unbekannte eine Zusage verlangt, ohne jedoch die weiteren Umstände preiszugeben, weigert sich Falke. Kurz darauf wird der Mann tot aus der Elbe gezogen. Wie sich herausstellt, hatte er unter falschen Identitäten gelebt. Um herauszufinden, wer er wirklich war, muss Falke zusammen mit seiner Kollegin Julia Grosz (Franziska Weisz) tief in die eigene Vergangenheit eintauchen. Auch bei dem Mann, den die beiden schließlich verdächtigen, scheint nichts so zu sein, wie es scheint … Der Krimi entsteht bis zum 19. Oktober in Hamburg, Glinde (Schleswig-Holstein) und Seevetal-Ramelsloh (Niedersachsen). Nach Informationen der Hamburger Allgemeinen Rundschau soll es heute (20. Oktober) noch einen Nachtdreh in Hamburg-Osdorf geben.

Neben den oben Genannten spielen und anderem Malik Blumenthal (Denis Demorivic), Hanno Koffler (Oliver Timmig), Leslie Malton (Katharina Timmig), Janina Elkin (Jasmina Timmig), Gerhard Garbers (Björn Timmig), Henrike Fehrs (Silke Zachalka) und Mathis Reinhardt (Martin Zachalka). Der NDR „Tatort: Wer bin ich?“ (Arbeitstitel) wird voraussichtlich im Frühjahr 2024 gezeigt werden.

74-jährige Frau in Seniorenunterkunft getötet

Ein Fahrzeug der Mordkommission Hamburg. Foto: FoTe Press

(ha/mr). Am 24. September wurde gegen 12 Uhr eine 74-jährige Frau aus dem Stadtteil Hamm Opfer eines Tötungsdelikts. Wie die Polizei mitteilt, wurde die Frau vom Pflegedienst tot in ihrer Wohnung einer Seniorenunterkunft im Luisenweg aufgefunden. Im Rahmen einer rechtsmedizinischen Untersuchung wurde festgestellt, dass sie gewaltsam zu Tode kam. Die Ermittler gehen davon aus, dass die 74-Jährige am Tag (23. September) vor ihrem Auffinden getötet wurde. Als tatrelevant gilt insbesondere der Zeitraum zwischen 12 Uhr und 19 Uhr. Trotz intensiver Ermittlungen konnte die Mordkommission (LKA 41) und der Abteilung für Kapitaldelikte der Staatsanwaltschaft Hamburg die Tat nicht aufklären. Die Ermittler suchen daher mögliche Zeugen und fragen: wer hat im tatrelevanten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt? Wer wurde in jüngerer Vergangenheit im Tatortumfeld ungefragt von unbekannten Personen aufgesucht oder angesprochen? Vor dem Hintergrund vorliegender Erkenntnisse geht es den Ermittlern hier insbesondere auch um ältere Menschen, die möglicherweise von Unbekannten mit einem „südländischen“ Akzent angesprochen wurden. Zeugen werden gebeten, sich unter 040 / 428 65 67 89 oder bei jeder Polizeidienststelle zu melden.