(ha). Die Reihe „Treffen sich zwei“ mit Künstlern der Freien Akademie der Künste wird am 19. Oktober mit einer Begegnung zwischen dem Fotografen Walter Schels und dem Lyriker Jan Wagner fortgesetzt.„Der Glückliche Augenblick – Über Lyrik und Fotografie“:

Jan Wagners glänzender Essay zur Rolle des Augenblicks bei der Erschaffung von Kunst, namentlich von Fotografie und Lyrik, bildet die Grundlage für das Treffen dieser beiden großen Künstler. Walter Schels sagt: „Es geht mir nicht um Echo, sondern um Resonanz.“ Er weiß um die Bedeutung von Beziehung im Augenblick des Fotografierens und hat es sogar geschafft, dem Dalai Lama das Lächeln aus dem Gesicht zu zaubern.Walter Schels erlangte mit legendären Porträtserien, u.a. von Politikern und ihren Händen, von Tieren, Blinden und Verstorbenen, große Berühmtheit. Er lebt seit 1989 in Hamburg. 2002 wurde er in unsere Akademie berufen. Jan Wagner ist seit 2015 unser Mitglied. Der gebürtige Hamburger, ausgezeichnet mit dem Georg-Büchner-Preis, ist einer der führenden zeitgenössischen Lyriker. Am 18.Oktober feiert Jan Wagner seinen 50.Geburtstag. Wir freuen uns, sein Jubiläum anderntags in dieser Veranstaltung mit ihm zu feiern!„Treffen sich zwei“

Die Freie Akademie der Künste versammelt unter ihrem Dach Musik und Literatur, Bildende Kunst und Architektur, Darstellende Kunst und Medien. In der neuen Reihe „Treffen sich zwei“ tauschen sich jeweils zwei Akademiemitglieder aus unterschiedlichen Disziplinen über die Gemeinsamkeiten ihrer Künste aus, über Schönheit und Alltag, über Öffentlichkeit und die Frage nach der Gestaltung und Veränderbarkeit der Welt durch künstlerische Schöpfung.



Die Veranstaltung wird auch im Livestream zu verfolgen sein: Direkt zum Livestream. Dienstag, 19. Oktober 2021, 19 Uhr, in der neuen Reihe „Treffen sich zwei“: Der Fotograf Walter Schels und der Lyriker Jan Wagner im Gespräch

Moderation: Monique Schwitter. Die Veranstaltung findet nach dem “2-G-Zugangsmodell” statt. Weitere Veranstaltungen finden Sie hier.