Frau schlägt Frau? Polizei sucht Geschädigte von Vorfall in Bramfeld

(ha). Eine 57 Jahre alte Frau soll, so teilt es die Polizei mit, am Freitagabend gegen 18 Uhr eine andere Frau tätlich angegriffen und im weiteren Verlauf aus mutmaßlich rassistischer Motivation beleidigt. Die

Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen.

Den derzeitigen Erkenntnissen zufolge soll sich eine Frau in Begleitung eines Kindes auf dem Bürgersteig befunden haben, als ihr die 57-Jährige entgegenkam und ihr unvermittelt gegen den Kopf schlug und zudem das Kind bedrohte. Die bislang unbekannte Geschädigte setzte anschließend ihren Weg fort.

Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte die Situation, verfolgte die Angreiferin und alarmierte zeitgleich die Polizei. Die Beamtinnen und Beamten konnten die 57-Jährige kurz darauf antreffen. Im Rahmen der Sachverhaltsklärung leistete die Frau Widerstand, der durch Anwendung einfacher körperlicher Gewalt beendet werden konnte. Sie wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen vor Ort entlassen.

Das für Hasskriminalität zuständige Landeskriminalamt für Staatsschutzdelikte (LKA 73) führt die Ermittlungen. In diesem Zusammenhang werden Personen, die Hinweise zum Geschehen geben können – insbesondere die Frau, die von der Tatverdächtigen angegangen worden ist – gebeten, sich unter der Telefonnummer 040 / 428 65 67 89 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.