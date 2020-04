(ha/ds). Beamte der Kontrollgruppe „Autoposer“ (VD 3) dokumentierten am 27. April 2020 gegen 22.30 Uhr mit einem ProViDa-Fahrzeug (Proof-Video-Data) Verkehrsverst├Â├če, die ein 24-j├Ąhriger Deutscher w├Ąhrend seinem zum Teil mit weit ├╝berh├Âhter Geschwindigkeit durchgef├╝hrten verbotenem Kraftfahrzeugrennen begangen hatte. Der F├╝hrerschein und der Pkw wurden beschlagnahmt.

Den Beamten der Verkehrsdirektion Ost fiel ein Mercedes-Benz auf, der die

Willy-Brandt-Stra├če mit ├╝berh├Âhter Geschwindigkeit stadtausw├Ąrts befuhr. Sie folgten dem Pkw mit dem zivilen Funkstreifenwagen und dokumentierten mit ihrer ProViDa-Videoaufzeichnungsanlage die Fahrt.

Im weiteren Verlauf wurde der Pkw bei der zul├Ąssigen H├Âchstgeschwindigkeit von 50 km/h innerorts auf eine Geschwindigkeit von 120 km/h beschleunigt. Hierbei nutzte er zum schnellstm├Âglichen Vorankommen mehrere Fahrspuren und ├╝berfuhr mehrfach durchgezogene Fahrstreifenbegrenzungen. In einem Baustellenbereich, in dem die H├Âchstgeschwindigkeit 30 km/h betr├Ągt, brach der Pkw aufgrund der gefahrenen Geschwindigkeit, die in etwa das Dreifache der zul├Ąssigen H├Âchstgeschwindigkeit betrug, kurz aus.

Die weitere Fahrt f├╝hrte ├╝ber die BAB 255 auf die B75 in Richtung S├╝den. Noch auf der Bundesautobahn ├╝berholte der Pkw mehrere Verkehrsteilnehmer r├╝cksichtslos und verbotswidrig rechts, um dann auf die B75 aufzufahren und an der Anschlussstelle Wilhelmsburg abzufahren.

In der Rubbertstra├če in Wilhelmsburg wurde der Mercedes-Benz A 160 angehalten und kontrolliert.

Die Beamten beschlagnahmten nach R├╝cksprache mit der Staatsanwaltschaft sowohl den F├╝hrerschein, als auch den Pkw des 24-j├Ąhrigen Deutschen. Auch seinen F├╝hrerschein zur Personenbef├Ârderung musste er abgeben.