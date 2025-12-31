Gefährliche Glätte in Hamburg: Winterdienst im Volleinsatz

(ha). Zwar kein Schnee, aber gefährliche Glätte. Seit kurz vor Mitternacht befindet sich der Winterdienst der Stadtreinigung Hamburg (SRH) mit 728 Einsatzkräften und etwa 360 Fahrzeugen im Volleinsatz Die Einsatzkräfte streuen seitdem wichtige Hauptverkehrsstraßen und Strecken mit Buslinienverkehr, Verbindungsstrecken zwischen diesen Straßen, ein ausgewähltes Radwegenetz, Busbuchten, anliegerfreie Gehwegstrecken, Bushaltestellen und Fußgängerüberwege („Zebrastreifen“). Der umfangreiche Einsatz ist aufgrund überfrierender Nässe sowie des in den frühen Morgenstunden noch zu erwartenden leichten Niederschlags (Niesel- beziehunswseise Eisregen oder Schneefall) notwendig. Trotz des umfangreichen Einsatzes kann es weiterhin glatt sein, die SRH bittet alle Verkehrsteilnehmenden um Vorsicht.

Wichtig für alle Hamburger

Für das Räumen und Streuen der Gehwege, die nicht in der Zuständigkeit der SRH liegen, sind die Anlieger:innen verantwortlich (siehe Flyer: Winterdienst in Hamburg). Um eine bestmögliche Sicherheit für alle Bürger:innen zu gewährleisten, appelliert die SRH an alle Anlieger:innen, ihre Verantwortung wahrzunehmen und so einen wertvollen Beitrag für die Sicherheit Aller zu leisten. Dazu gehört die Gehwege vor ihren Grundstücken zu sichern (mind. 1 m breit, bei starker Frequenz mehr, bei Eckgrundstücken bis zur Bordsteinkante). Dafür haben sie heute Zeit bis 8.30 Uhr. Auf Gehwegen dürfen keine Tausalze verwendet werden, nur abstumpfende Stoffe.

Allgemeine Infos für alle zum Winterdienst der SRH finden Sie unter stadtreinigung.hamburg.