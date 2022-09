(ha). Am Mittwoch, 7. September 2022, findet der Gesundheitstag der hamburger arbeit GmbH im Gemeindehaus am Hamburger Michel statt. Zahlreiche Aktionen, praktische Tipps zur Gesundheit, individuelle Gesundheits-Checks und Infostände werden angeboten. Das Programm richtet sich an Menschen mit geringem Einkommen.

Am Gesundheitstag gibt es praktische Empfehlungen, wie die eigene Gesundheit durch Bewegung, Ernährung und Entspannung selbst in die Hand genommen werden kann. Unter anderem beraten Expertinnen und Experten der Mobilen Zahnarztpraxis des DRK zu den Themen Zahnhygiene und Zahngesundheit, auch Tipps zur gesunden Ernährung und Mitmach-Aktionen stehen auf dem Programm. Das Impfzentrum Hamburg klärt über die wichtigsten Impfungen zur Vorsorge auf. Auf dem Markt der Möglichkeiten informieren unter anderem Coreszon e.V., KISS Hamburg, SUCHT.Hamburg, das Rauhe Haus, Hanse-Betreuung und KulturLeben Hamburg e.V. über ihre Angebote.

Um Voranmeldung wird gebeten

Die Teilnahme zur Veranstaltung kann mit Voranmeldung zu einem der drei Einlasszeiträume stattfinden: 10 bis 11.45 Uhr, 12 bis 13.45 Uhr und 14 bis 15.45 Uhr. Infos zur Anmeldung sowie zum Programm gibt es auch im Internet unter www.hamburger-arbeit.de/gesundheitstag.

Der Gesundheitstag wird von der Gesundheitsberatung der hamburger arbeit GmbH organisiert. Dies erfolgt im Rahmen des Projekts des GKV-Bündnisses für Gesundheit „Verzahnung von Arbeits- und Gesundheitsförderung in der kommunalen Lebenswelt“ und mit Unterstützung der Sozialbehörde Hamburg, den gesetzlichen Krankenkassen, der Agentur für Arbeit Hamburg und des Jobcenters team.arbeit.hamburg.

