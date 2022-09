(mr). An der Kehrwiederspitze in der Speicherstadt kommt es zu einer spektakulären Szene: TV-Star Rhea Harder-Vennewald steht in Polizeiuniform auf dem Besucherparkplatz des kleinen Backsteingebäudes der Außenstelle der Wasserschutzpolizei und wird mit einer Waffe bedroht! Zahlreiche Passanten bleiben stehen, halten die Szene mit ihrem Smartphone fest. Zum Glück sind es nur Filmarbeiten für die ZDF-Kult-Serie „Notruf Hafenkante“. Harder-Vennewald spielt seit 15 Jahren die Streifenpolizistin Franziska „Franzi“ Jung, die bei dem TV-Dreh von einem psychisch Kranken (gespielt von Marek Harloff) bedroht wird. Die gedrehte Szene: zunächst telefoniert Franzsika Jung direkt am Elbufer, wird von dem Mann angesprochen. Sie überreicht ihm ihre Visitenkarte – telefoniert dann weiter. Wenig später steht er mit einer Waffe in der Hand vor dem PK 21. Er hält die Waffe an seine Schläfe, richtet sie dann auf mehrere Polizisten. Unter anderem auch Nick Brandt (gespielt von Raùl Richter). Mehrere Beamte stehen mit gezogenen Waffen um den Mann herum. Mutig: Franziska Jung geht bis auf wenige Meter auf ihn zu. Er hält ihr die Waffe direkt an die Stirn. Am Ende kann sie ihn dazu überreden, die Waffe herunter zu nehmem zu sich widerstandlos festnehmen zu lassen.

Um die Szene effektiv filmen zu können wurden extra Kameraschienen verlegt, die U-förmig um Marek Harloff drapiert waren. Außerdem arbeitete die Filmcrew mit zwei Kameras.

Derzeit entstehen in Hamburg und Umgebung 25 neue Folgen der 17. Staffel der ZDF-Polizeiserie „Notruf Hafenkante“ mit Sanna Englund, Matthias Schloo, Rhea Harder-Vennewald, Raúl Richter, Marc Barthel, Aysha Joy Samuel, Hannes Hellmann, Harald Maack, Gerit Kling, Fabian Harloff, Atheer Adel, Manuela Wisbeck und anderen. Es produziert die Letterbox Filmproduktion. Wann diese spannende Episode ausgestrahlt wird, steht aktuell noch nicht fest.

