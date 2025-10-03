HAMBURGER ALLGEMEINE RUNDSCHAU

(ha). „Nicht einmal der Himmel … hält Bernhard Brink auf“, so beginnt der Pressetext. Mit seinem neuen Album „Stärker als die Ewigkeit“ steuert der „Schlagertitan“ wieder einmal „Richtung Universum weit hinaus“, um es mit seinem Song „Nicht einmal der Himmel“ auszudrücken. Kraftvoll und eingängig zugleich begibt er sich mit seiner neuen Single auf eine Reise durch alle Elemente der Liebe. Brink ist „mal Feuer, mal Eis“ und besiegt „Raum und Zeit für dich“.

Stillstand ist für Bernhard Brink seit jeher ein Fremdwort. Erst vor einigen Tagen stand der Künstler bei der Kieler Woche auf der Bühne am Rathaus und sorgte für eine super Stimmung.

Sein aktuelles Album, entstanden in enger Zusammenarbeit mit den Erfolgsproduzenten Henning Verlage und Felix Gauder, untermauert dies eindrucksvoll. Der Schlagersänger geht nach wie vor mit der Zeit, bleibt sich dabei aber immer treu. „Nicht einmal der Himmel“ steht genau dafür. Ein Song, der die Kraft der Liebe transportiert und uns vor Augen führt, wofür es sich zu leben lohnt. „Du bist alles, was ich brauch‘, ich nehm‘ alles in Kauf“, gibt der in Berlin lebende Künstler zum Besten, der seinen 70. Geburtstag vor zwei Jahren mit seinem Top-Ten-Album „50“ veredeln und damit an den Erfolg von „Lieben und leben“ anknüpfen konnte.

