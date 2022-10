(mr). Der Oktober 2022 zeigt sich bisher gnädig mit milden Temperaturen. Viele Sonnenstunden bei fast 20 Grad! Das nutzen natürlich TV-Crews, um schöne Außenmotive einzufangen, bevor es für einige von ihnen in die Winterpause geht. An der Großen Elbstraße (Altona) kommt es zu einer rührenden TV-Szene: Schauspielerin Hannah Schiller (“Wir Kinder vom Bahnhof Zoo”, “Tatort”) bekommt eine Liebeserklärung von Paul Sundheim (“Der Lehrer”), Blumen werden überreicht und ein Ring getauscht. Verlobung? Hochzeit? Das bekommen TV-Zuschauer im ZDF-Film “Gäste zum Essen” (Arbeitstitel) zu sehen. In weiteren Rollen spielen Matthias Koeberlin und Josefine Preuß mit.

Paul Sundheim und Hannah Schiller am Filmset

von “Gäste zum Essen” an der Großen Elbstraße.

Beide sitzen an einer Bushaltestelle und warten

auf einen Bus nach Blankenese.



An der Linconstraße auf St. Pauli dreht das “Großstadtrevier” (ARD) eine neue Folge. Es kommt zu einer spektakulären Verhaftung: TV-Polizist Patrick Abozen (“Tatort”) nimmt mit gezogener Waffe zusammen mit Kollegin Sinha Melina Gierke (“Die Bergretter”) eine Frau (Schauspielerin Polya Dimitrova) fest. Mit Handschellen wird die Frau in den Streifenwagen Peter 14/2 gebracht.

Patrick Abozen und Sinha Melina Gierke nehmen

Schauspielerin Polya Dimitrova an der

Linconstraße fest, führen sie in Handschellen

später zum Streifenwagen Peter 14/2.

Die beiden TV-Polizisten Matthias Schloo (“Das Traumschiff”, “Der Dicke”) und Sanna Englund (“Hinter Gittern – Der Frauenknast”) ermitteln auf dem Rathausmarkt. Dort schubst ein maskierter Mann mit schwarzem Umhang einen Mann eine Treppe am Rathausmarkt herunter. Es kommt zu schweren Gesichtsverletzungen – mit Rettungs- und Notarztwagen sowie Polizeistreifenwagen wird dort den ganzen Vormittag gedreht, der Rathausmarkt teilweise abgesperrt.

Matthias Schloo und Sanna Englund stehen als

Polizisten vom PK21 auf dem Rathausmarkt vor

der Kamera. Dort wird mit großem Aufgebot eine

Szene mit Notarzt- und Rettungswagen gefilmt. Fotos: FoTe Press

Für den neuen ZDF-Mehrteiler “Liebe kennt keinen Unterschied” (Arbeitstitel) steht Sebastian Ströbel (“Die Bergretter”) am Alsterufer (Rotherbaum) vor der Kamera. Er spielt den Vater eines Jungen (Benjamin Raue) mit Down-Syndrom. Er joggt an der Alster entlang, während ihn sein Filmsohn mit dem Fahrrad begleitet. Zu einer weiteren Verhaftung kommt es an der Eppendorfer Landstraße. Die beiden TV-Zivilermittler Maria Ketikidou und Enrique Fiß verhaften fürs “Großstadtrevier” einen Mann (Christoph Grunert). Auch in Klein Borstel kommt es zu Außenaufnahmen für die beliebte Polizeiserie. Auch dort stehen Ketikidou und Fiß vor der Kamera.

Die „Pfefferkörner“ (ARD) drehen an der berühmten Hafenstraße und in der Speicherstadt, während die Produktion mit dem Arbeitstitel „Geisterpatienten – Requiem des Todes“ (ARD) eine Villa an der Auguststraße in Uhlenhorst in eine Anwaltskanzlei verwandelt hat. Dort entstehen Außenaufnahmen mit den Schauspielern.

Bei Temperaturen um die 18 Grad macht das Drehen an beliebten Straßen und Plätzen sicherlich Spaß…

