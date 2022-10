(ha). Noch im August überraschte Fettes Brot mit Songs wie „Nordish by Nature“, „Emanuela“ und „Sech mol Hey“ auf der Elbe im Hamburger Hafen. Nach fast dreijähriger “CoronaPause” rappten die Musiker von Fettes Brot auf einer Hafenbarkasse und begeisterten ihr Publikum am Elbufer. Lautstark sangen sie mit: von Övelgönne bis zur HafenCity. Ein gelungenes Comeback nach langer Bühnenpause.

Doch nun kommt die nächste Überraschung: Fettes Brot verabschiedet sich beim Hamburger Kultursommer 2023 mit einem Doppelpack am 1. und 2. September und gibt das Aus bekannt.

Die Open-Air-Veranstaltungsreihe „Hamburger Kultursommer“ auf der Trabrennbahn im Stadtteil Bahrenfeld kündigt weitere Konzerte an: Nach Deichkind, Cro und AnnenMayKantereit stehen dort zwei ganz besondere Abende bevor, die wohl auf ewig im kollektiven Musikgedächtnis der Hansestadt verbleiben werden: Fettes Brot geben zwei Abschiedskonzerte unter dem Namen „Brotstock“, was jetzt schon vermuten lässt, dass es Abende mit vielen, vielen Gästen sein werden – bei denen kein Auge trocken bleibt. Die letzten Konzerte von König Boris, Doc Renz und Björn Beton werden am 1. und 2. September stattfinden und die Band verkündet es folgendermaßen:

„Finale. In Hamburg. Klaro. Großes Spektakel: der letzte Tag mit Fettes Brot hat 30 Stunden. Es wird ein Weekender. Doller wie Dom: 1x steigen wir noch ein, 2x fahren wir noch mit. Brote Brote Brot … lange lange lang. Tragt in eure Kalender Abwesenheit ein für Freitag-Abend bis Sonntag-Morgen. Minimum:) Zur Sache: ihr kennt uns 3 Spendierhosenträger: wir kommen in Hamburg nie alleine und mit Tascheleer. Beide Tage pumpen wir für euch unsere Super Show.” Karten gibt es an allen bekannten VVK-Stellen.

