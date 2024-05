(mr). An einer Shell-Tankstelle am Hammer Deich im Stadtteil Hamm kam es am Abend gegen 21.20 Uhr zu einem Feuer. Ein riesige schwarze Rauchwolke war am Himmel zu sehen, zahlreiche Passanten riefen daraufhin die Feuerwehr. Beim Eintreffen des ersten Löschzuges wurde der Alarm sofort auf Feuer 2 und danach auf Feuer 3 hochgestuft. Der Verkaufsraum und eine angrenzende Waschhalle standen in Flammen. Mit schwerem Atemschutzgerät gingen mehrere Feuerwehrleute in die Gebäudeteile. Unterdessen wurden drei Leiterwagen aufgestellt und ausgefahren, von denen Feuerwehrkräfte ebenfalls das Feuer bekämpften.

Feuer an einer Tankstelle in Hamburg-Hamm.

Feuerwehrleute löschen

den Brand. Foto: FoTe Press

Die Löscharbeiten dauern derzeit noch an. Umliegende Straßen wie der Hammer Deich und Ausschläger Weg sind aktuell (Stand: 23 Uhr) komplett gesperrt. Polizei und Feuerwehr sind mit einem Großaufgebot vor Ort. Allein die Feuerwehr kämpft mit etwa 60 Leuten gegen das Feuer. Auch der neue Einsatzleitwagen der Berufsfeuerwehr Hamburg kommt zum Einsatz. Zunächst war unklar ob auch das Zapfsäulensystem vom Feuer betroffen war, so dass Explosionsgefahr bestehen könnte. Das war auch der offizielle Grund, warum zunächst Medienvertreter nicht an den Brandort gelassen wurden. Wie ein Sprecher der Feuerwehr vor Ort mitteilte, war die Tankstelle zur Zeit des Ausbruchs des Feuers geschlossen. Verletzt wurde bisher niemand. Was genau das Feuer ausgelöst hat, müssen nun die Brandermittler der Polizei klären.