(ha). Über 100 Künstler und Künstlerinnen stellen aus – kunstbegeisterte präsentieren am 25. Juni 2022 von 10-19 Uhr ihre Arbeiten im CRUISE CENTER ALTONA. Das teilt der Veranstalter mit. Die Ausstellung findet zwischen 10 und 19 Uhr auf über 1.500 qm im Innen und und Außenbereich des Cruise Centers in Altona statt. Das Festival bietet jedem Kunstliebhaber eine bunte Vielfalt an Werken. Arbeiten von Malern und Skulptur-Künstlern und Werke aus (fast) allen Kunst-Bereichen. Darüber hinaus werden Kunst-Workshops für Kinder und Live-Performances angeboten. Durch „Hamburg zeigt Kunst“ erhalten Kunstschüler und Studenten, Hobbykünstler, etablierte Künstler und Designer eine Plattform und Bühne, die ganz individuell und kreativ genutzt werden kann.

Erwartet werden internationale Gäste und Künstler aus dem gesamten Bundesgebiet. Für Juni 2022 sind über 100 Künstler angemeldet. Teilnehmende Künstler sind auf der Webseite gelistet- www.hamburg-zeigt-kunst.de.

Dabei ist zum Beispiel die Hamburger SteamPunk-Künstlerin Claudia Tejeda mit Ihrer Kunstserie „Uhrwerk Mensch“. Ihre surrealen Werke inspiriert vom Kunstgenre Steampunk sind auf Holzplatten gefertigt und mit illustrativer Malerei, Fotografie und Collagenmaterial wie Zahnrädern, Computerinnereien, Drähten und Uhrwerkteilen versehen. Sie schafft damit eine Plastizität, die die Aussage ihrer Werke nochmal verdeutlicht. Ihre Bilder, die sich mit den ethischen Normen Gut und Böse befassen, beinhalten verstörende, düstere Zukunftsszenarien, sowie zeitgenössische Gesellschaftskritik. Sie möchte mit ihren Texten und Werken ihre Seele zeigen, zum Nachdenken anregen, und den Betrachter und Leser in fremde, geheimnisvolle Welten entführen: voll von Liebe, Schmerz, Sehnsucht und Glück.

Neben über 100 weiteren Künstlern sind diverse Streetfood-Wagen und Getränkestände vor Ort.

