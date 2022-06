(mr/ha). Der Billwerder Billdeich ist für mehrere Minuten gesperrt, ein Löschgruppenfahrzeug der Feuerwehr steht mit eingeschaltetem Blaulicht auf der Straße. „Und bitte“, ruft Regisseur Martin Busker. Dann fährt es in rasantem Tempo auf den Hof eines Vierländer Eierhandels und kommt zum Stehen. Mehrere Feuerwehrmänner- und frauen steigen aus. Die Polizei steht bereits mit einem Streifenwagen auf dem Grundstück. Glücklicherweise ist der Eierhof kein Einsatzort – sondern für zwei Tage Drehort für eine neue TV-Reihe mit dem Arbeitstitel „Brandheißer Einsatz“ (ARD). Der Billwerder Billdeich wird von mehreren Filmblockern immer wieder für die Filmarbeiten gesperrt. Auch der Eierhof bekommt einen fiktiven Filmnamen: „Zur Dorflinde“ (Gaststätte und Hotel).

Ein Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF) der

Feuerwehr. In Wirklichkeit ist es ein sogenanntes

„Spielauto“, das heißt, es ist ein kein

echtes Feuerwehrfahrzeug.

Nadja Becker und Katja Danowski spielen im actionreichen Pilotfilm, der noch bis Anfang Juli in Hamburg und Umgebung gedreht wird, zwei Feuerwehrfrauen – die eine kontrollsüchtig und ntscheidungsschwach, theoriefixiert und risikoscheu, die andere draufgängerisch und tough, gewohnt, die Dinge nach ihrer Fasson in die Hand zu nehmen. Trotz aller ihrer Gegensätze müssen die beiden Frauen in ihrer mit Personalnot kämpfenden und um Teamgeist ringenden Truppe gemeinsam an einem Strang ziehen – auch wenn das bedeutet, mehr als einmal über den eigenen Schatten zu springen und sich der größten eigenen Angst zu stellen.

Vor der Kamera von Thomas Schinz stehen in weiteren Rollen: Merlin Sandmeyer, Fabien Tietjen, Christian Rudolf, Alina Hidic, Jan Hasenfuß, Leander Lichti, Uwe Rohde und unter anderem Lina Wendel. Das genaue Sendedatum des Pilotfilms steht noch nicht fest. Er wird vermutlich zum Jahresbeginn 2023 zur Hauptsendezeit (20.15 Uhr) in einer neuen „Endlich Freitag im Ersten“-Reihe ausgestrahlt. Ob die TV-Reihe „Brandheißer Einsatz“ danach regelmäßig gesendet wird, hängt von dem Erfolg des Pilotfilms ab. Das Drehbuch schrieb Volker Krappen.

Das Filmset von „Brandheißer Einsatz“ (ARD) am Billwerder Billdeich.

In Hamburg gibt es zahlreiche Polizeiserien: „Großstadtrevier“, „Notruf Hafenkante“ oder beispieslweise „SoKo Hamburg“. Nun endlich scheint es eine Feuerwehr-Reihe zu geben.