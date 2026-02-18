Hamburger schreibt Buch über ARD-Serie „Die Kanzlei“

(ds). Am 5. April 2005 wurde die erste Episode von „Der Dicke“ in der ARD ausgestrahlt und war von Anfang an so erfolgreich, dass die Serie bis heute – wenngleich auch unter einem anderen Namen – im Fernsehen zu sehen ist. Jede Folge hat eine Laufzeit von zirka 48 Minuten und der Zuschauer bekommt interessante, spannende und witzig präsentierte Anwaltfälle zu sehen, die meist in einem Gerichtssaal abgeurteilt werden. Während der Dreharbeiten zur 5. Staffel der Serie „Der Dicke“ starb Hauptdarsteller Dieter Pfaff im März 2013. Nach dem Tod des Protagonisten wurde die Hauptrolle durch Herbert Knaup besetzt. Seitdem wird die Serie unter dem Titel „Die Kanzlei“ fortgesetzt. Sabine Postel und viele weitere Schauspieler sowie Witz und Charme sind bis heute geblieben.

Der in Hamburg lebende Autor Pressephilipp hat sich in den vergangenen Wochen an seinen heimischen Computer gesetzt und ein 300 Seiten starkes Buch über die erfolgreiche TV-Serie veröffentlicht. „Von Anfang an sehe ich die Anwaltserie und achte stets darauf, wo einzelne Szenen gedreht wurden“, erzählt Pressephilipp im Gespräch mit der Hamburger Allgemeinen Rundschau. Ob der Fischmarkt, das Gebäude des Hamburger Landgerichts oder die eigentliche Kanzlei in Bahrenfeld – der Hamburger hat stets ein wachsames Auge auf die Filmkulissen.

In dem Buch sind Fotografien zu sehen, wie das

Filmteam einen Drehort am Fischmarkt liebevoll

vorbereitet. Foto: FoTe Press/Privat

Laufend macht sich der Autor in Hamburg auf die Suche nach Halteverbotsschildern mit dem Vermerk „Filmarbeiten“ und dem genauen Datum samt Uhrzeit. Dann begibt sich der Fotograf und Buchautor dahin und wenn es Filmarbeiten für die Serie „Die Kanzlei“ sind, holt er seine Fotokamera aus seinem Rucksack und begleitet die Dreharbeiten am Filmset. Genau diese Fotografien sind nun in einem neuen Buch mit dem Titel „Auf den Spuren der TV-Serie Die Kanzlei – Hier ist guter Rat unterhaltsam“ zu sehen.

Dieses Buch gibt einen Einblick hinter die Kulissen der erfolgreichen TV-Serie, beschreibt wiederkehrende Drehorte, beschreibt die Hauptdarsteller und zeigt viele eindrucksstarke Fotos von Außenaufnahmen in Hamburg. Interessante Hintergrund- und Erlebnisberichte am Filmset von „Die Kanzlei“ runden den Inhalt ab. Der Autor beschreibt die Dreharbeiten so, als stünde der Leser direkt am Filmset. Er gibt Einblicke in die Filmwelt und erläutert die verschiedenen Berufe, die an so einer Filmproduktion beteiligt sind.

Das Buch kostet 19,99 Euro und ist bei Amazon und einigen Online-Plattformen zu kaufen. „Ich hatte keine Lust hundert Buchverlage anzuschreiben, die mir eine Absage erteilen. Stattdessen habe ich das Buch im Eigenverlag komplett in Eigenregie herausgebracht“, sagt Pressephilipp.

Herausgeber ‏ : ‎ Independently published

Independently published Erscheinungstermin ‏ : ‎ 16. Januar 2026

16. Januar 2026 Sprache ‏ : ‎ Deutsch

Deutsch Seitenzahl der Print-Ausgabe ‏ : ‎ 300 Seiten

300 Seiten ISBN : ‎ 979-8-2440-8072-8