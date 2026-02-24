Heute Vormittag: Mann überfällt 81-Jährige in Lurup

(ha), Nachdem ein Unbekannter heute Vormittag im Stadtteil Lurup eine 81-Jährige überfallen hat, sucht die Polizei nach Zeuginnen und Zeugen. Den bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei zufolge ging die Seniorin mit ihrem Gehwagen einen Wanderweg zwischen Katzbachstraße und Friedrichshulder Weg entlang, als sie unvermittelt von einer geschätzt 16 bis 18 Jahre alten männlichen Person zu Boden gestoßen wurde. Diese entriss der Frau anschließend ihre Handtasche, stieg auf einen dunklen E-Scooter und flüchtete in Richtung Elbgaustraße.

Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Funkstreifenwagen führten nicht zur Feststellung eines Tatverdächtigen, der wie folgt beschrieben wird:

– zirka170 Zentimeter groß

– bekleidet mit einer dunkelblauen Jeans, einer dunkelgrauen Jacke

mit Kapuze und grauen Stiefeln

Die 81-Jährige wurde leicht verletzt, eine medizinische Versorgung vor Ort war jedoch nicht erforderlich. Das Altonaer Raubdezernat (LKA 124) führt die Ermittlungen.

Zeuginnen und Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben und/oder anderweitig Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 040 / 428 65 67 89 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.