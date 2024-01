(mr). Aus drei Richtungen (Bergedorf, Rahlstedt und Langenhorn) zogen Trecker-Kolonnen heute Morgen in die Hamburger Innenstadt. Die Protestzüge versammeln sich aktuell nach und nach auf der Ludwig-Erhardt-Straße. An allen Kreuzungen und größeren Nebenstraßen sichern Polizisten die Trecker-Kolonnen ab. Zu größeren Verkehrsbehinderungen ist es bis jetzt nicht gekommen, heißt es aus Kreisen der Polizei. Bereits am frühen Morgen ist es ruhig geblieben: Die Protestierenden hätten sich an die Absprachen gehalten und die Rettungswege frei gehalten. Vereinzelt mussten einige Protestierende ihre Plakate umhängen oder besser sichern.

Zwischen Deichtorplatz und Millerntorplatz ist die Willy-Brandt-Straße beziehungsweise Ludwig-Erhard-Straße wegen des Protestes aktuell in beiden Richtungen gesperrt. Es kommt dort zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Auf verschiedenen Transparenten steht unter anderem „Ampel abschalten! Jetzt! Sofort!, „Power to the Bauer“ oder „Ohne Landwirtschaft wärst du hungrig, nackt und nüchtern“. Viele haben während des Protests ein gelbe Rundumleuchte an und hupen während der Fahrt. Bei der Versammlungsbehörde wurden übrigens für den heutigen Montag 16 Anmeldungen für 15 Treckerkolonnen sowie einen stationären sogenannten Bauernprotest (im Stadtteil Bergstedt) angemeldet. Entsprechend den Anmeldungen muss zurzeit mit einer Anzahl von möglicherweise über 2.000 teilnehmenden Landmaschinen gerechnet werden. In der Spitze verzeichnete die Polizei etwa 2.200 Traktoren im Hamburger Stadtgebiet, von denen sich der überwiegende Teil in Richtung der Altstadt bewegte. Dort hatte sich das Gros der einzelnen Versammlungen für eine avisierte Abschlusskundgebung zentral zusammengefunden. Nachdem der Hauptverantwortliche die zusammengeführten Versammlungen beendet hatte, entfernten die Landwirte sukzessive ihre Fahrzeuge aus der Innenstadt, sodass die dortigen Sperrungen überwiegend ab 13:15 Uhr aufgehoben werden konnten.

„Wir stellen vermehrte Abreise der ehemaligen Versammlungsteilnehmer in unterschiedliche Richtungen fest. Dies kann zu kurzzeitigen Verkehrsbeeinträchtigungen führen“, hieß es auf der Kurznachrichtenplattform X (früher Twitter). Zuvor gesperrte Straßen werden peu à peu wieder freigegeben.

Im Bereich der Anschlussstelle (AS) Neuland (Bundesstraße 75) kam es gegen 11:30 Uhr sowie gegen 13:10 Uhr zu Blockadeaktionen im Zu- und Abfahrtsbereich. Einsatzkräfte schritten umgehend ein, woraufhin die Leiterin ihre Versammlung beendete und die Landwirte ihre Trecker entfernten.

Gegen 12:05 Uhr erfolgte eine weitere kurze Blockade durch fünf Traktoren im Bereich des Kreisels an der AS Harburg. Die Blockade wurde kurz nach dem Eintreffen von Polizeikräften beendet. Durch die Aufzüge kam es zu Verkehrsbehinderungen, welche jedoch unter dem Erwarteten blieben.

Hunderte Trecker ziehen aus verschiedenen Richtungen

(im Bild aus Richtung Reeperbahn) zur

Ludwig-Erhardt-Straße. Foto: ha/Citynewstv