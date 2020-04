(mr/ha). „Die niedergelassenen √Ąrztinnen und √Ąrzte sind der erste Schutzwall gegen das Coronavirus. Sechs von sieben Patienten, die Covid 19 haben, werden von niedergelassenen √Ąrzten behandelt“, sagte Jens Spahn (CDU). Der Bundesgesundheitsminister kam heute mit dem Zug von Berlin nach Hamburg gereist und besuchte die Kassen√§rztliche Vereinigung Hamburg (KVHH) im Stadtteil Barmbek. Am Hauptbahnhof wurde Spahn von zwei Limousinen abgeholt, die ihn in die Humboldstra√üe brachte. Spahn informierte sich bei der KVHH √ľber die Arbeit der Hamburger Vertrag√§rzte und deren Praxisteams. Au√üerdem machte er sich √ľber die Leistungsf√§higkeit des ambulanten Systems ‚Äď insbesondere des Arztrufs Hamburg ‚Äď in der Corona-Krise schlau.

Gesundheitsminister spricht mit Vorstand

Gegen 14 Uhr fuhr der Bundesminister dann vor der KVHH vor, es folgte ein Gespr√§ch mit dem Vorstand und den Vorsitzenden der Vertreterversammlung. Danach warf Spahn einen Blick in die Notdienstzentrale, in der die Anrufe beim Arztruf Hamburg eingehen und disponiert werden. Auf dem Programm stand zudem die Besichtigung eines Notdiensteinsatzwagens des Arztrufs Hamburg. Danach stand er Journalisten Rede und Antwort und w√ľrdigte die Arbeit der niedergelassenen √Ąrzte in der Hansestadt. Stolz ist der Gesundheitsminister, dass in Hamburg viele Corona-Patienten Zuhause untersucht und behandelt w√ľrden, was zur Folge habe, dass die Infektionsgefahr in der Stadt deutlich verringert sei. Demnach w√ľrden die meisten F√§lle ambulant behandelt, so dass sich die Krankenh√§user auf die schweren F√§lle konzentrieren k√∂nnten. Das sei ein Grund, weshalb Deutschland im internationalen Vergleich besser dastehe, als viele andere L√§nder.

Walter Plassmann,

Vorsitzender des Vorstandes der

Kassenärztlichen Vereinigung

Hamburg.

Erst vor wenigen Tagen startete die KVHH eine Auslieferung von Schutzmaterialien an die etwa 5.200 Hamburger Vertragsärzte und Vertragspsychotherapeuten. Es handelte sich dabei um 68.000 FFP-2-Masken und 80.000 Flaschen Desinfektionsmittel.

Der Vorstandsvorsitzende der KVHH, Walter Plassmann, freute sich dar√ľber, die Hamburger Praxen jetzt mit den so dringend ben√∂tigten Materialien beliefern zu k√∂nnen, bekr√§ftigte aber zugleich, dass die Situation in den Praxen weiter h√∂chst angespannt sei: ‚ÄěDiese Lieferung kommt f√ľr viele zur rechten Zeit, kann aber nicht dar√ľber hinwegt√§uschen, dass es weiterhin an Schutzausr√ľstung mangelt, besonders an Kitteln. Deswegen k√∂nnen wir unseren dringenden Appell an die Politik nur wiederholen. Unterst√ľtzt uns in der Beschaffung von Ausr√ľstung! Ansonsten kann die fl√§chendeckende Sicherstellung der ambulanten Versorgung nicht mehr umfassend gew√§hrleistet werden.‚Äú