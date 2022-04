(ha/np). Unnötige Wartezeiten am Telefon vermeiden, den zuständigen Standort von Jobcenter team.arbeit.hamburg finden sowie das passende Anliegen schnell und kontaktlos auswählen, all das geht mit der aktualisierten Online-Terminbuchung ab sofort noch komfortabler. Rund um die Uhr und mit nur wenigen Klicks können sich Hamburger und Hamburgerinnen online unter team-arbeit-hamburg.de ihren Wunschtermin sichern, an dem sie von Jobcenter team.arbeit.hamburg zurückgerufen und beraten werden möchten. Die Themen sind vielfältig. Beispielsweise für Fragen zu einem Neuantrag auf Arbeitslosengeld II (umgangssprachlich „Hartz IV“), zum Bearbeitungsstand, zum Leistungsbezug, zur beruflichen Situation oder zu Deutschkursen steht durch die Wunschterminbuchung ausreichend Zeit zur Verfügung. Ferner enthält die Buchungsbestätigung eine Information, über die für den Termin erforderlichen Unterlagen, wie die Behörde mitteilt. Die Online-Terminbuchung ist ohne vorherige Registrierung nutzbar. Seit dem Go-Live der Plattform im März 2021 werden bereits laufend durch eine Vielzahl von Kundinnen und Kunden Termine gebucht und die passenden Beratungen dazu durchgeführt. Videotermine sind derzeit für Arbeitgebende und für Arbeitssuchende, die sich für Förderungen nach dem Teilhabechancengesetz interessieren sowie für Selbstständige online buchbar. Videotermine sollen künftig auch für andere Anliegen online gebucht werden können. Die Funktionalitäten der Online-Terminbuchung werden – seit dem Start vor knapp einem Jahr – regelmäßig ausgebaut und optimiert.

Das Hamburger Jobcenter sichert derzeit den Lebensunterhalt für über 180.000 Menschen in der Hansestadt. Aufgrund dieser Verantwortung ist die Vermeidung persönlicher Kontakte besonders wichtig, um den Gesundheitsschutz und damit die Arbeitsfähigkeit in den Standorten aufrechtzuerhalten. „Mit der Online-Terminbuchung sind wir auch in Zeiten von Omikron weiterhin erreichbar. Menschen in besonderen Notsituationen und jene die ohne die entsprechenden Kommunikationsmittel sind, beraten wir selbstverständlich unter den aktuellen Hygiene- und Abstandsregelungen persönlich vor Ort“, versichert Jobcenter-Geschäftsführer Dirk Heyden.