(mr/ha). An der Ufer-Promenade in der HafenCity surrte die Filmkamera für einen neuen Fall der ZDF-Krimireihe „Katharina Tempel“. Für die Schauspielerin Franziska Hartmann, die in der Reihe die Hauptrolle Katharina Tempel spielt, ist es nach „Was wir verbergen“ (2023) ihr zweiter Film, der aktuell in Hamburg und Umgebung entsteht. Der geplante Titel lautet „Was wir fürchten“. Zum Inhalt teilt die ausstrahlende Sendeanstalt mit: Ausgerechnet an dem Tag, an dem die erste Sitzung der Paartherapie, zu der sich Katharina und ihr Mann Volker (gespielt von Florian Stetter) entschlossen haben, stattfinden soll, wird die Kriminalkommissarin zu einer Schießerei ins Gericht gerufen.

Dem Untersuchungshäftling Felix Brenner (Luis Pintsch) ist die Flucht gelungen, ein JVA-Beamter schwebt zwischen Leben und Tod. Felix Brenner wird vorgeworfen, die Lehrerin Patrizia Oelrich vor einem halben Jahr in ihrem Haus getötet zu haben. Kriminalkommissarin Katharina Tempel und Hauptkommissar Georg König (Stephan Szász) rollen den alten Fall wieder auf. Die Ermittlungen führen in die gemeinsame Vergangenheit von Patrizia Oelrich und Felix Brenner. Als klar wird, dass Georg bei Brenners Festnahme einen schweren Fehler begangen hat, wird die Beziehung von Katharina und Georg auf die Probe gestellt. Zudem reagiert ihr Mann Volker zunehmend auf die enge Bindung der beiden. Katharinas Leben droht einmal mehr aus dem Lot zu geraten.

Franziska Hartmann als Ermittlerin Katharina

Tempel am Filmset in der HafenCity. Foto: FoTe Press

In weiteren Rollen spielen Hanife Sylejmani, Florian Stetter, Davina Donaldson, Petra Zieser und andere. Jens Wischnewski inszeniert das Drehbuch von Elke Rössler. Es produziert die Network Movie Film- und Fernsehproduktion, Lasse Scharpen und Lydia-Maria Emrich.

Bis zum 1. Juli sollen die Dreharbeiten laufen. Ihre Hamburger Allgemeine Rundschau traf das Filmteam unter anderem in Hammerbrook, in der HafenCity und an verschiedenen Plätzen in der Hamburger Innenstadt an. Auf dem oberen Deck des Parkhauses am Rödingsmarkt befindet sich die TV-Polizeistation.