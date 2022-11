(mr). „Hamburg hat vielseitige Weihnachtsmärkte. Mir gefallen die Buden am Gänsemarkt, Rathausmarkt und der Spitalerstraße sehr“, sagt Christian Lais. Der 59-Jährige gehört zu den erfolgreichsten Schlagersängern und besuchte kürzlich die Starpyramide in der Friedrich-Ebert-Halle in Harburg. „Ich bin ein paar Tage in Hamburg geblieben – sogar über den Santa-Pauli-Weihnachtsmarkt bin ich geschlendert“, ergänzt Lais, der an der Schweizer Grenze in Kandern wohnt. Den Sänger („Atemlos“, „Die Wahrheit“) begeistern die Freundlichkeit und Nettigkeit der Hamburger. Wie feiert der Schlagerstar Weihnachten? „Im Kreise meiner Familie. Ich schwinge morgens den Kochlöffel und mache Hähnchenroulladen mit Salat. Danach geht es zu einem Krippenspiel“, sagt Christian Lais. Auffällig nach einem Bummel übern Weihnachtsmarkt: der Künstler hat keine Weihnachtsgeschenke unterm Arm. „Weihnachten ist das Fest der Liebe und kein Fest der Geschenke“, sagt Lais und richtet einen Appell: „Lieber das ganze Jahr kleine Aufmerksamkeiten schenken.“

Christian Lais auf dem Weihnachstmarkt

in Hamburg.

Im Hintergrund ist

eine beleuchtete Weihnachtstanne.

Das heißt aber nicht, dass bei Lais keine Geschenke unterm Tannenbaum liegen – was genau, wird natürlich nicht verraten. Seinen Fans wird er auf alle Fälle ein Geschenk machen, denn in wenigen Tagen erscheint eine neue Single: „Weiße Weihnacht.“

Seine größten musikalischen Erfolge feierte der Christian Lais an der Seite von Ute Freudenberg (66). „Auf den Dächern von Berlin“ ist der erfolgreichste Hit in den Charts, kletterte 2011 bis auf Platz 25. Insgesamt vier Alben hat Christian Lais mit Ute Freudenberg zusammen aufgenommen. Das Album „Ungeteilt“ erreichte 2011 sogar Gold-Status.

