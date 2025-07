(ha/ds). In Hamburg sind aktuell Sommerferien. Traditionell findet an einem Dienstag in den großen Ferien der beliebte Kinder HIT-Tag statt, bei dem es wieder zahlreiche Attraktionen und Vorführungen für unsere kleinen und großen Besucher geben wird. Polizei und Feuerwehr freuen sich auf zahlreiche Gäste!

Unter anderem stellen die Polizei- und Feuerwehrtaucher, die Wasserschutzpolizei und auch die Hubschrauberstaffel der Polizei eindrucksvoll ihre Tätigkeiten vor. Die Vorstellungen der Motorrad-, Reiter- und Diensthundestaffel der Polizei sorgen ebenso wie die Darbietungen der Jugendfeuerwehr und die Rundfahrten mit Einsatzfahrzeugen für Spaß und Spannung. Der Polizeihubschrauber „Libelle“ kann von innen und außen betrachtet werden. Ein Fahrradparcours, eine Schminkstation und Wasserspiele der Feuerwehr sind einige der weiteren zahlreichen Möglichkeiten, die Kinderherzen höherschlagen lassen.

Darüber hinaus präsentieren sich in diesem Jahr auch der Zoll und der Flughafen Hamburg mit eigenen Informationsständen und Aktionen. Der Eintritt zum Kinder HIT-Tag ist kostenfrei! Für alle Besucherinnen und Besucher stellt Hamburg Wasser während der Veranstaltung kostenfrei frisches Trinkwasser zur Verfügung.

Vor Ort werden Spenden gesammelt und gemeinsam mit dem Erlös des Speisenverkaufs an „Paulinchen e.V. – Initiative für brandverletzte Kinder“ gespendet. Die Scheckübergabe findet im Beisein des Stabsleiters der Feuerwehr Andreas Thon und des Polizeivizepräsidenten Mirko Streiber um 14 Uhr statt. Da keine Parkmöglichkeiten auf dem Polizeigelände zur Verfügung stehen und Parkmöglichkeiten im Umfeld knapp sind, wird eine Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln über die U-Bahnhaltestellen Alsterdorf und Lattenkamp empfohlen.