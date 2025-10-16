Suche Pelze und Nerze jeder Art. Und Möbel, Klaviere, Porzellan, Stand-Wanduhr, Schuhen, Abendgarderobe, Bilder, Münzen, Gardinen, Silber. Telefon: 0159 / 04 70 09 18.

Mann, 27, dt., ledig, NR, ohne Tiere, sucht Wohnung in Hamburg, WBS + Bewerbermappe liegt vor, Bruttokaltmiete max 573 €, Telefon: 0171 / 316 88 42.

Empfehlung – Seniorenbetreuung: Wir empfehlen eine erfahrene, herzliche Betreuerin (Serbisch, kommunikatives Deutsch) für die Seniorenbetreuung in der Umgebung von Hamburg. Bitte einfach melden 0172 / 414 75 50.

BERUFSTÄTIGES PAAR SUCHT 3-ZIMMERMIETWOHNUNG in zentraler Lage / Mit guter Anbindung. Bis 1.200 Euro kalt. Bewerbermappe liegt vollständig vor. Kontakt: Tabita, PIECHOTTKA@GMX .DE

Junge Musikerin sucht 1 – 2 Zimmer-Wohnung in Hamburg! Ab 1. Oktober 2025 und bis 700 Euro warm. Ich freue mich über Angebote! 0177 / 237 07 94 oder EGLGIRLS@web.de

Weitere Kleinanzeigen finden Sie hier.