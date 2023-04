(mr). Royaler Besuch in Hamburg: König Charles III. hat mit seiner Frau Camilla und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sowie seiner Gattin Elke Büdenbender am Freitag die Hansestadt besucht. Die Innenstadt stand deshalb Kopf – und Hamburg präsentierte sich dem königlichen Paar mit bestem Londoner Nieselregen. Das Königspaar kam mit dem ICE aus Berlin angereist, der um 12.30 Uhr den Bahnhof Dammtor passierte. Ein Hubschrauber der Bundespolizei kreiste bei der Ankunft über den Bahnhof, zahlreiche Polizisten sicherten den Bahnhof vom Boden aus.

Als erstes hatten die beiden Blumen am Kindertransportdenkmal am Bahnhof Dammtor niedergelegt. Dazu lief das Königspaar mit Regenschirmen in den Händen zum Denkmal. Danach stieg das Paar in das gepanzerte königliche Fahrzeug und fuhr einmal quer durch die Stadt zum Mahnmal St. Nikolai an der Willy-Brandt-Straße in der Altstadt. Dort legten sie Kränze ab. Von dort ging es pünktlich um 13.15 Uhr zum Rathaus, wo sich die beiden ins Goldene Buch eingetragen haben. Bei der Ankunft konnten die zahlreichen Hamburgerinnen und Hamburger dem König winken und zum Teil auch die Hand schütteln. Nachdem das Königspaar auf dem Rathausbalkon dem Publikum winkte, fuhren sie in einer großen Fahrzeugkolonne zum Cruise Center Altona. Von dort schipperte Charles III., Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Unternehmer auf einer Barkasse durch den Hafen. Während der Barkassenfahrt flog die ganze Zeit ein Polizeihubschrauber über die Elbe.

Camilla und die Frau des Bundespräsidenten Elke Büdenbender besuchten in der Zeit die bilinguale Rudolf-Roß-Grundschule in der Neustadt. Danach ging es zu einem Empfang der britischen Botschaft an den Schuppen 52 auf der Veddel, bevor das Königspaar die Hansestadt Hamburg über den Flughafen Hamburg wieder Richtung London verlassen hatte.