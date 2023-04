(mr). Jeden Tag gibt es Schlägereien, Diebstähle, aggressive Bettler, Junkies und Dealer am Hauptbahnhof. Auch im Gebiet rund um den Hauptbahnhof kommt es jeden Tag zu zahlreichen Straftaten – Pöbeleien und Diebstähle sind dabei noch harmlos. Bei Gewaltdelikten liegt der Hauptbahnhof im deutschlandweiten Vergleich auf Platz eins. Damit sich dieser Zustand ändert, wollen Bundes- und Landespolizei in Zukunft gemeinsam mit Einsatzkräften von DB Sicherheit und der Hamburger Hochbahnwache patrouillieren und für Recht und Ordnung sorgen. Vier starke Partner, ein gemeinsames Ziel: Auf Streife im Verbund im Sinne der Sicherheit. „Allianz sicherer Hauptbahnhof“ heißt das neue Konzept, das Innensenator Andy Grote (SPD) zusammen mit der Hamburger Polizei, der Bundespolizei, der Deutsche Bahn und der Hamburger Hochbahn am Montagvormittag (3. April) vorgestellt haben. Die vier Institutionen werden gemeinsam am Hauptbahnhof patrouillieren und mit sichtbarer Präsenz für mehr Sicherheit sorgen. Zudem soll eine erhöhte Ansprechbarkeit für Bürger, Reisende und Geschäftsleute gewährleistet sein. Die Beamten sollen unter der Woche acht Stunden gemeinsam Streife gehen, jeder der Partner stellt täglich mindestens fünf Einsatzkräfte.

Im Bereich der hoheitlichen Aufgaben führen Bundes- und Landespolizei mit gemeinsamen Streifen und Einsätzen schon seit Jahren eine strategische Partnerschaft, die Sicherheitsdienste von Hamburger Hochbahn und Deutscher Bahn ergänzen nun diese Sicherheitspartnerschaft, besiegelt durch eine Kooperationsvereinbarung. „Wir haben hier am Hauptbahnhof eine zunehmende Zahl an Straftaten festgestellt“, sagte Hamburgs Innensenator Andy Grote (SPD) und ergänzte: “Mit den gemeinsamen Streifen könnten die vier Sicherheitsbehörden viel direkter, unmittelbarer und besser auf jede Art von Störung reagieren.“