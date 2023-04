(ha/ds). Eine Webseite ist häufig der erste Kontakt, den potenzielle Kunden mit einem Unternehmen oder einer Personenmarke herstellen. Daher ist es wichtig, dass die Besucher auf einer Homepage landen, die Interessenten zum Verweilen einlädt und die Chancen sie zu Kunden zu machen maximiert.

Innovative Lösungen für einen erfolgreichen Internetauftritt

Echte Digital- und Webdesign-Profis wissen, dass sich das Internet und seine Regeln ständig verändern. Daher sind responsive Webseiten gefragt, die hinsichtlich Gestaltung und Funktionalität immer auf dem neuesten Stand sind. Neben der Grafik und der Benutzerfreundlichkeit, gilt es auch technische Details, die die Ladezeiten und die Zugänglichkeit beeinflussen zu beachten. Nicht jeder Webmaster verfügt sowohl über die technischen wie auch die Marketing-Kenntnisse, die nötig sind, um eine umfassend optimierte Website zu kreieren. Hilfe bietet beispielsweise die Webdesign Agentur – elbephant.com. Eine erfolgreiche Webseite überzeugt dabei mit den folgenden Faktoren:

Benutzerfreundliches Design

Beim Erstellen einer neuen Webseite sollte die Nutzerfreundlichkeit stets im Mittelpunkt stehen. Damit einher gehen neben schnellen Ladezeiten beispielsweise auch eine optimale Benutzerführung und einige weitere Faktoren. Diese Aspekte sorgen dafür, dass sich die User auf der Seite wohl fühlen und sie problemlos bedienen können. Dadurch steigt auch die Wahrscheinlichkeit, dass sie der Seite nochmals einen Besuch abstatten. Damit die Seite auch weiterhin aktuell und benutzerfreundlich gehalten werden kann, empfiehlt sich die Nutzung eines Content Management Systems (CMS).

Kreatives Layout

Ob die Webseite den Besuchern gefällt oder nicht, entscheidet sich meist schon innerhalb der ersten Sekunden. Das Layout bestimmt daher maßgeblich darüber, ob ein Nutzer auf der Seite bleibt oder sie gleich wieder verlässt. Professionelle Webdesigner nutzen deshalb verschiedene Farben und Formen sowie Bild und Schrift, um Ihren Webauftritt nicht nur modern, sondern auch kreativ zu gestalten und ihm so das gewisse Extra zu verleihen.

Mobile Optimierung

Auch die mobile Optimierung spielt eine wichtige Rolle für den Erfolg einer Webseite. Der Grund: Immer mehr Menschen nutzen nur noch mobile Endgeräte, beispielsweise das Smartphone oder Tablet, um online zu gehen. Dass Ihre Webseite über eine mobile Ansicht verfügt, ist also essenziell, damit alle Besucher ein angenehmes Nutzererlebnis haben. Ein Responsive Design stellt sicher, dass die Webseite je nach Device und Bildschirmgröße anders dargestellt und die Benutzerfreundlichkeit jederzeit gewährleistet ist.

Hinzu kommt, dass Google die mobile Version von Webseiten indexiert. Das bedeutet, dass die Suchmaschine alle Inhalte der mobilen Ansicht als Inhalt der Webseite behandelt. Aus diesem Grund sollte die Ansicht auf mobilen Endgeräten in Sachen Inhalt, Ladezeit und Darstellung nach den entsprechenden Google-Vorgaben optimiert sein. Damit sowohl die mobile als auch die Desktop-Version gut funktionieren, nutzen Webdesigner daher möglichst immer Responsive Design. Die Zugänglichkeit von überall und mit den unterschiedlichen Gerätetypen gehört heutzutage zu einem guten Service dazu.

Reibungslose Funktion

Neben der Form ist natürlich auch die Funktionalität eine Top-Priorität beim Webdesign. Das bedeutet, dass die Webseitenstruktur intuitiv und übersichtlich und die veröffentlichten Inhalte – egal, ob Texte, Bilder oder Videos – optimal an die Zielgruppe angepasst sein müssen. Weitere wichtige Aspekte sind die Ladezeit und die Suchmaschinenoptimierung (SEO).

So garantieren eine gute Usability und User Experience, dass die Nutzer die Inhalte schnell und einfach finden und die Texte gut lesbar und verständlich sind (Readability). Zudem sollte den Usern intuitiv klar sein, wo geklickt werden muss, um das gewünschte Ziel zu erreichen. Der Aufbau von Informationen in Struktur, Text und Bild sollte sinnvoll sein. Da die User Experience einen großen Teil der Suchmaschinenoptimierung ausmacht, muss sie beim Erstellen einer Webseite frühzeitig mitgedacht und in die Konzeption integriert werden.

Überzeugender Content

Design und Bilder sagen mehr als tausend Worte. Ein gutes Webdesign bezieht deshalb auch Bilder mit ein und kümmert sich darum, dass sich die gewünschte Bildsprache perfekt an die restlichen Inhalte anpasst. Wichtig sind außerdem aussagekräftige Texte, die die Besucher informieren, sie zur Kontaktaufnahme einladen oder zum Kauf anregen. Schließlich ist auch für Google der Text nach wie vor ein wichtiges Kriterium beim Ranking. So bringen gut strukturierte, SEO-optimierte Texte sowohl den Besuchern als auch der Suchmaschine den Inhalt der Webseite näher.

Suchmaschinenoptimierung

Nur dank einer hervorragenden SEO wird Ihre Webseite im Internet leicht gefunden. Die Optimierung für die gängigen Suchmaschinen wie Google stellt sicher, dass Ihr Onlineauftritt von Anfang an ein möglichst gutes Ranking erzielt. Denn: Wer in den Suchergebnissen ganz oben steht, wird besser gesehen und erhält mehr Klicks und Traffic.

* Hinweis Ihrer Hamburger Allgemeinen Rundschau: In der Redaktion sind wir immer auf der Suche nach tollen Angeboten und nützlichen Produkten sowie interessante Internetseiten für unsere Leser. Es sind Dinge und Informationen, die unsere Redakteurinnen und Redakteure selbst begeistern. Bei diesem Artikel haben wir sogenannte Affiliate-Links eingebaut. Unsere Redaktion ist der Meinung, dass sie einen Mehrwert für den Leser haben.