(mr). Am Elbufer direkt an der Alten Harburger Elbbrücke liegt ein toter Mann. Drum herum laufen Polizisten und Beamte der Spurensicherung auf und ab. Auf der Brücke parken mehrere Streifenwagen. Was ist hier passiert?

Mehrere Streifenwagen der

Polizei stehen auf der Alten

Elbbrücke in Harburg. Fotos: FoTe Press

Es sind spektakuläre Filmarbeiten für einen neuen ARD-Krimi mit Heiner Lauterbach und Julia Koschitz in den Hauptrollen. Gedreht wird mit dem Arbeitstitel „Hagen Benz – Das Böse in Dir.“ Zunächst entstehen Aufnahmen unterhalb der historischen Elbbrücke: eine Leiche (gespielt von einem Komparsen) liegt auf dem Boden, mehrere Beamte der Spurensicherung machen Fotos, schreiben sich etwas auf. Sie scheinen Gegenstände zu suchen. An ihrer Seite ist stets ein umfangreiches Filmteam – unter anderem Kameramann, Ton-Mitarbeiter, Requisiteure, Kostümbildnerinnen und Maskenbildnerinnen. Der Bereich ist mit blauweißem Flatterband weiträumig abgesperrt, damit es im Fernsehen später wie ein echter Tatort aussieht. Nach mehrmaligen Proben und Drehs zieht die Filmcrew nach mehreren Stunden auf die Brücke. Diese wird durch Film-Blocker immer wieder kurzfristig während der Dreharbeiten gesperrt.

Leiche direkt am Elbufer – Beamte der Spurensicherung sind vor Ort

Ein toter Mann liegt am Elbufer. Beamte der Spurensicherung machen Fotos.

Nachdem die gesamte Filmtechnik nach oben gebracht wurde, kam auch TV-Star Heiner Lauterbach („Männer“) ans Set. Er steht oberhalb der Elbbrücke und beobachtet die Suchaktion der Polizei und macht Fotos oder Videos vom Tatort. Offenbar speitl er in der aktuellen Produktion einen Tatbeteiligten, der sich vom Fundort der Leiche entfernt. Mit schwarzem Mantel gekleidet geht er in seine schwarze Limousine und rast über die Harburger Elbbrücke davon. Julia Koschitz (mutmaßlich als ermittelnde Polizistin) sieht ihn und versucht ihn zum Stoppen zu bewegen. Auffgeregt läuft sie hinterher und fotografiert ihn mit ihrem Handy.

Es steht noch kein Sendedatum fest

Heiner Lauterbach am Set von „Hagen Benz“.

Julia Koschitz ist dem TV-Zuschauer unter anderem aus mehreren Folgen „Tatort“ und der Serie „München 7“ bekannt. Sie war ebenfalls am Set im Stadtteil Harburg. Die Filmarbeiten wurden genutzt, um auf der malerischen Kulisse ein Drehstartfoto zu machen. Dazu stellten sich Heiner Lauterbach, Julia Koschitz, die renommierte Drehbuchautorin und Regisseurin des Films Christine Hartmann und Filmpool-Geschäftsführer Mathias Lösel für ein gemeinsames Foto vor dem Eingangsportal der Alten Harburger Elbbrücke hin.

Die Produktionsfirma Filmpool Fiction realisiert den ARD-Krimi noch bis Ende März in Hamburg und Umgebung. Wann der TV-Film zu sehen sein wird, steht noch nicht fest. Auch über den Inhalt ist noch nichts bekannt. Ihre Hamburger Allgemeine Rundsschau berichtet gerne, sobald weitere Infomationen vorliegen. Das Drehbuc schrieben Eckhard Vollmar und Christine Hartmann.