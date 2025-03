(ha). Einsatzkräfte fanden heute Vormittag gegen 10.10 Uhr den Leichnam einer Frau in einer Wohnung an der Straße Twistering in Hausbruch auf und gehen von einem Tötungsdelikt als Hintergrund aus. Eine tatverdächtige 39-Jährige befindet sich bereits in polizeilichem Gewahrsam.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge nahmen Einsatzkräfte des Polizeikommissariats 47 heute Morgen, gegen 8 Uhr, am Neuwiedenthaler Teich eine verhaltensauffällige 39-Jährige in Gewahrsam. Aufgrund des gezeigten Verhaltens wollte ein Amtsarzt die Frau vorübergehend in eine psychiatrische Klinik einweisen.

Im Rahmen der Sachverhaltsklärung erfolgte auch eine Überprüfung der Wohnung der 39-Jährigen am Twistering. Hierbei fanden Polizistinnen und Polizisten einen noch nicht eindeutig identifizierten weiblichen Leichnam.

Die Mordkommission (LKA 41) übernahm noch am Vormittag die Ermittlungen am Fundort, diese dauern an. Die 39-Jährige wird in Absprache mit der Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts eines Tötungsdeliktes dem Untersuchungsgefängnis zugeführt.