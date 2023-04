(mr). Normalerweise treiben “Autohasser” in der Dunkelheit ihr Unwesen. Schauspielerin Michaela May (71) allerdings scheint es nicht zu stören, dass sie mitten am hellichten Tag mit einem Baseballschläger auf einen in der Eulenstraße geparkten Luxuswagen einschlägt. Zahlreiche Passanten bleiben stehen und trauen ihren Augen nicht. Was ist hier los?

Die in München lebende Schauspielerin (“Polizeiruf 110”, “Derrick”) steht aktuell in Hamburg für den Fernsehfilm “Glück ist eine Entscheidung” (Arbeitstitel) vor der Kamera. Sie spielt in dem Film Ulla, die offenbar ziemlich sauer auf den Versicherungsmakler Paul Baranski (gespielt von Helmut Zierl, 68) ist. Ihm gehört im Film der Luxuswagen, der vor dem Versicherungsbüro im Stadtteil Ottensen geparkt ist. Zwischen Michaela May und Helmut Zierl kommt es auf dem Bürgersteig zu einem heftigen Streitgespräch, in dessen Verlauf May noch mehrfach auf das Auto eintritt. Die Wut scheint groß zu sein!

Weitere Drehorte zu dem TV-Film, über den sich die ARD derzeit in großes Schweigen hüllt, sind Eimsbüttel, Altona und die Überseebrücke. Dort wurde an Bord des Schiffs “Tonne” an zwei aufeinanderfolgenden Tagen ordentlich gefeiert. Offenbar geht es um einen 50. Geburtstag. Mehrere Komparsen spielten dabei die feiernde Gesellschaft.

Auf dem Schiff „Tonne“ drehte das Filmteam eine

Feier. Auf einem Tisch (links im Bild) steht eine

„50“. Helmut Zierl und Michaela May am Filmset.

In weiteren Rollen stehen Angela Roy (65), Jon Flemming Olsen (58) und Ingrit Dohse (68) vor der Kamera. Regie führt Christina Adler. Produziert wird der Film von der Polyphon Film- und Fernsehgesellschaft mbH. Ein Sendedatum steht noch nicht fest.