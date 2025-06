(ha). Kürzlich startete offiziell das Projekt „Standortentwicklung Fuhlsbüttel“ mit der Einrichtung der ersten Baustellen. Das Ziel ist eine umfassende Neustrukturierung innerhalb der JVA und eine zukünftige Nutzung von freigezogenen Flächen. Es geht darum, den Justizvollzug am Standort Fuhlsbüttel zukunftsfähig zu gestalten und zugleich Nutzungschancen von freien Flächen zu ermöglichen.

Im Zuge der Umstrukturierung entstehen in der Justizvollzugsanstalt Fuhlsbüttel ein neues Schul- und Ausbildungsgebäude sowie ein neues Verwaltungsgebäude. Zudem werden nicht mehr benötigte Gebäude der Justizvollzugsanstalt abgerissen. Diese Maßnahmen ermöglichen nicht nur einen modernen Vollzugsbetrieb, sondern verbessern auch die Arbeitsbedingungen der Bediensteten vor Ort. Bereits im Vorfeld des Baustarts wurden erste vorbereitende Maßnahmen durchgeführt, wie die Einrichtung eines provisorischen Freistundenhofs, da im Zuge des Projekts auch der Sportplatz saniert wird.

Anna Gallina, Senatorin für Justiz und Verbraucherschutz: „Nur ein moderner Justizvollzug ist ein zukunftsfähiger Justizvollzug. Dazu gehört neben vollzugsfachlichen Inhalten auch die optimale Nutzung unserer Standorte mit ihren baulichen Möglichkeiten. Durch eine Modernisierung des Standortes Fuhlsbüttel verbessern wir nicht nur die Resozialisierungsmöglichkeiten für unsere Gefangenen, sondern schaffen auch verbesserte Arbeitsbedingungen für unsere Mitarbeitenden. Die neuen Schul- und Ausbildungsangebote bieten moderne Bedingungen für eine gezielte Förderung und berufliche Qualifikation, wodurch die Chancen auf eine erfolgreiche Wiedereingliederung in die Gesellschaft weiter erhöht und gefördert werden.“

Martin Sowinski, Geschäftsführer Sprinkenhof GmbH: „Der Startschuss für dieses außergewöhnliche Bauvorhaben in der Justizvollzugsanstalt ‚Santa Fu‘ markiert einen wichtigen Schritt für die zukünftige Entwicklung dieses bedeutenden Standorts in Hamburg. Die Realisierung mehrerer, ineinandergreifender Bauabschnitte im laufenden Betrieb und unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen stellt eine besondere Herausforderung dar, der wir uns mit größtem Respekt und Verantwortungsbewusstsein stellen. Unser Ziel ist es, diese komplexen Prozesse in enger Abstimmung mit der Anstaltsleitung zu koordinieren, um den hochsensiblen Justizbetrieb jederzeit zu gewährleisten und gleichzeitig die Grundlage für eine zukunftsweisende Entwicklung zu schaffen. Ich wünsche für den Bauverlauf gutes Gelingen!“

Perspektiven für die zukünftige Nutzung des Areals

Über die baulichen Maßnahmen hinaus eröffnet das Projekt neue Möglichkeiten für die Nutzung der zukünftig freigezogenen Flächen und ungenutzter Gebäude. Die Arealentwicklung soll parallel zu der baulichen Umstrukturierung der Justizvollzugsanstalt Fuhlsbüttel vorangetrieben werden, um nach Abschluss dieser Baumaßnahmen dann mit der nächsten Umsetzung beginnen zu können. Eine konkrete Nachnutzung steht allerdings noch nicht fest. Derzeit untersucht die Behörde für Justiz und Verbraucherschutz zusammen mit anderen städtischen Stakeholdern verschiedene Nachnutzungsmöglichkeiten, die von Wohnraum, Hotelnutzung, Coworking-Spaces, Gastronomiebetrieb bis hin zu studentischem Wohnen reichen. Angesichts der großen historischen wie auch erinnerungspolitischen Bedeutung der Gebäude und des Areals soll eine entsprechende Nachnutzung hierzu im Einklang stehen. Die zeitliche Umsetzung der Nachnutzung hängt eng mit der vollständigen Verlagerung der Justizvollzugsnutzung zusammen. Erst nach Abschluss der Umbauten können die Flächen für eine neue Nutzung freigegeben werden.

Gebaut werden die neuen Gebäude von der städtischen Sprinkenhof GmbH, nach Abschluss aller Bauarbeiten werden die JVA Fuhlsbüttel und die Sozialtherapeutische Anstalt in das sogenannte „Mieter-Vermieter-Modell“ der Hansestadt Hamburg überführt. Das Modell bietet den Vorteil, dass ein städtisches, auf Immobilien spezialisiertes Unternehmen den Bau und die Bewirtschaftung der Gebäude übernimmt.

„Und Ruhe, wir drehen“: 500. Folge von „Notruf Hafenkante“

Rapperin Haiyti steht hochschwanger mit den beiden Schauspielern Zejhun Demirov und Matthias Schloo vor den TV-Kameras. Foto: FoTe Press

(mr). Was für ein tolles Ereignis: die beliebte Fernsehserie „Notruf Hafenkante“ dreht in diesen Tagen die 500. Folge. Und in dieser Episode scheint jede Menge Musik drin zu stecken: wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, werden in der Jubiläums-Episode die Hamburger Rapper Smudo und Das Bo einen Gastauftritt haben. Demnach soll der Musiker Das Bo einen stylischen Berufskriminellen aus der Hamburger Unterwelt spielen. Smudo (Sänger der Gruppe „Die Fantastischen Vier“) taucht als einen echten hanseatischen Spediteur Dieter Laube („Laube Spedition“) und den liebenswürdigen Chef der Hauptfigur Dennis auf. Auch er wird von einem Rapper verkörpert: Jalil Berkholz.

Rapper Jalil Berkholz am Filmset von

„Notruf Hafenkante“ in Eimsbüttel

Fotos: FoTe Press

Bei einem Außendreh in der Lenz-Siedlung in Eimsbüttel vor ein paar Tagen steht Jalil Berkholz mit blauer Baseballcap und Kapuze auf dem Kopf vor den TV-Kameras. Es scheint, als würde er sich an ein Hochhaus heranschleichen und sich vor den beiden Polizisten Mattes Seeler (gespielt von Matthias Schloo) und Malik Hakim (Zejhun Demirov). Diese kontrollieren zurvor einen aufgemotzten Edelwagen, der im absoluten Parkverbot steht. Malik Hakim steckt an einen Strafzettel an die Windschutzscheibe der Luxuskarosse. Danach gehen die beiden Streifenpolizisten in den Eingang eines Hochhauses.

Ebenfalls in der Serie dabei: Rapperin Haiyti, die mit bürgerlichem Namen Ronja Zschoche heißt und in Hamburg lebt. Hochschwanger steigt sie in einer gedrehten Szene aus dem Streifenwagen aus und geht mit den beiden Polizisten in Richtung der Hochhaussiedlung.

Die 500. Folge ist Teil der 20. Staffel der beliebten Polizei- und Arztserie. In Hamburg und Umgebung entstehen derzeit 24 neue Folgen der 20. Staffel der ZDF-Polizeiserie „Notruf Hafenkante“ mit Sanna Englund, Matthias Schloo, Zejhun Demirov, Rhea Harder-Vennewald, Raúl Richter, Lilli Hollunder, Marc Barthel, Gerit Kling, Tino Führer, Manuela Wisbeck, Fabian Harloff, Hanife Sylejmani und anderen. Im Mittelpunkt “ steht der harte Berufsalltag der Hamburger Streifenpolizisten des Polizeikommissariats 21 sowie der Notärzte aus dem Elbkrankenhaus. In jeder Episode wird ein spannender und emotionaler Kriminalfall erzählt, in den auch die Notaufnahme miteinbezogen ist. Die Verbindung von polizeilichen und medizinischen Fällen ermöglicht es, Geschichten mit Spannung und tragischem Tiefgang zu erzählen. Verbrechen und Schicksalsschläge liegen in diesem Serienhybrid eng beieinander. Zu sehen ist „Notruf Hafenkante“ immer donnerstags um 19.20 Uhr im ZDF.

Die Filmklappe von „Notruf Hafenkante“. Oben

rechts steht 500. Es wird aktuell die 500ste Folge

gedreht.

Rapperin Haiyti steht hochschwanger mit den beiden

Schauspielern Zejhun Demirov und Matthias Schloo vor

den TV-Kameras.

Das Filmset von „Notruf Hafenkante“ in der Lenz-Siedlung in Eimsbüttel.

Sieht echt aus, ist aber ein TV-

Streifenwagen. Ist der Dreh beendet,

werden Blaulicht und Schriftzug

„Polizei“ abgedeckt. Auch das

Behördenkennzeichen wird abmontiert.

Zejhun Demirov und Matthias Schloo in Polizeiuniform.

Kurz nach dem Dreh sehen die beiden

Schauspieler eine Taube auf dem Boden entlang

laufen. Matthias Schloo greift zu seiner

(Film-)Waffe und deutet an, auf sie zu schießen.

Erst nachdem auch Schauspielerkollege Zejhun

Demirov zu seiner Waffe greift und auf die Taube

zielt, ergreift das Tier die Flucht…

