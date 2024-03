(mr). Die Trauer ist noch groß: vor knapp zwei Wochen verstarb der Hamburger Couturier Jürgen Hartmann im Alter von 91 Jahren. Hartmann soll nach Informationen der Hamburger Allgemeinen Rundschau im Krankenhaus in Barmbek gestorben sein.

Am gestrigen Mittwoch, dem 28. Februar 2024, fand in der Kapelle 4 auf dem Friedhof Ohlsdorf die Beerdigung und Trauerfeier statt. Familienangehörige, Weggefährte und Freunde, darunter auch die ehemalige TV-Ansagerin Heidrun von Goessel, nahmen Abschied. Nach etwa einer Stunde ging die Gesellschaft ihren schwersten Schritt: zum Grab in Nähe der Kapelle 3. Dort fand der Modeschpfer seine letzte Ruhe.

Jürgen Hartmann war ein fester Teil der Hamburger High Society. Zu seinen Kundinnen und Kunden gehörten Stars wie Hildegard Knef, Marlene Dietrich und Heidi Kabel. Seine Modenschauen in Luxus-Hotels waren legendär. Zuletzt lebte Jürgen Hartmann im Stadtteil Alsterdorf und lebte relativ zurückgezogen.

Prominente Grabstätten: Hier ruhen Hamburgs Persönlichkeiten

Das Grab von Schriftsteller Wolfgang Borchert auf dem Friedhof Ohlsdorf in Hamburg. Foto: FoTe Press

(mr). Bronze-Tiger, kunstvolle Jugendstilornamente, Engel, herrschaftliche Grabstätten – oder auch Grabstätten mit schlichten Holzkreuzen oder Gedenktafeln. Auf den Friedhöfen in Hamburg haben zahlreiche Persönlichkeiten, die im Laufe der Jahrhunderte in der Hansestadt lebten und wirkten, ihre letzte Ruhe gefunden.

Ob Musiker, Dichter, Wissenschaftler, Schauspieler, Entertainer, Künstler oder Politiker: Prominenten-Grabstätten sind Pilgerorte für Fans und Touristen. In der Information des Friedhof Ohlsdorfs gibt es sogar einen eigens nur für prominente Grabstätten konstruierten Friedhofsplan. Ob es Trauer ist, die Nähe zum Idol oder einfach nur die Neugier: täglich kommen Menschen auf Hamburgs Friedhöfe, um sich das Grab eines Promis anzuschauen.

