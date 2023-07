(mr). Für die Hamburger Schauspielerin Franziska Hartmann (39) ganz schön viel Trubel: erst im Februar kam ihr zweites Kind – ein Mädchen – zur Welt, aktuell steht die 39-Jährige für den zweiten Teil der erfolgreichen Krimireihe “Katharina Tempel” (ZDF) vor der Kamera. Die Folge hat es in sich: Kriminalkommissarin Katharina Tempel wird zu einer Schießerei ins Gericht gerufen. Dem Untersuchungshäftling Felix Brenner (Luis Pintsch, 24) ist die Flucht gelungen, ein JVA-Beamter schwebt zwischen Leben und Tod. Im Innenhof der Justizanstalt gelingt es ihm, einem JVA-Mitarbeiter eine Waffe zu entreißen.

Spektakuläre Filmszene: Luis Pintsch entreißte einem JVA-Mitarbeiter

eine Waffe und schießt einen Mann an. Fotos: FoTe Press

Felix Brenner wird vorgeworfen, die Lehrerin Patrizia Oelrich in ihrem Haus getötet zu haben. Gedreht wurden Szenen auf dem Heiligengeistfeld, dem Justizgebäude am Sievekingsplatz und in der HafenCity. In weiteren Rollen spielen Hanife Sylejmani, Florian Stetter, Davina Donaldson, Petra Zieser. Wann der TV-Krimi mit dem Arbeitstitel “Was wir fürchten” zu sehen ist, steht noch nicht fest. Ihr jüngstes Kind hat Franziska Hartmann gelegentlich auch am Filmset dabei. In einem Interview im SHZ sagte sie: „Ich arbeite wahnsinnig gerne als Schauspielerin und will gleichzeitig nie feststellen müssen, zu wenig Zeit mit meinen Kindern verbracht zu haben. Bisher kriegen mein Mann und ich das super hin.“