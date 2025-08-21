(ha). Ein Hinweis führte die Kriminalpolizei auf die Spur eines 31-Jährigen, der im Verdacht steht, über zwei Tonnen Kaffee entwendet und anschließend teilweise bereits gewinnbringend verkauft zu haben.

Ein Unternehmen meldete sich Anfang August bei der Kriminalpolizei und äußerte in diesem Zusammenhang einen strafrechtlich relevanten Verdacht gegen den 31 Jahre alten Mitarbeiter. Vorausgegangen waren interne Ermittlungen gegen den Angestellten. Das örtlich zuständige Landeskriminalamt (LKA 16) übernahm die Ermittlungen.

Am frühen Montagmorgen gelang es Einsatzkräften, den Mitarbeiter beim Verlassen des Werksgeländes anzuhalten. Bei der anschließenden Durchsuchung seines Fahrzeugs entdeckten sie etwa eine halbe Tonne frischen Röstkaffee, abgepackt in Ein-Kilo-Tüten, und stellten diesen sicher.

Im Anschluss vollstreckten die Polizistinnen und Polizisten, auf Antrag der Staatsanwaltschaft beim zuständigen Amtsgericht erwirkte, Durchsuchungsbeschlüsse für die Wohnung sowie zwei Garagen des Tatverdächtigen im Stadtteil Bramfeld. Hierbei stellten sie unter anderem weitere gut 1.900 Kilogramm Kaffee, über 20.000 Euro Bargeld und eine hochwertige Armbanduhr als mutmaßliche Taterträge sowie Beweismittel sicher. Den Pkw des 31-Jährigen beschlagnahmten sie zudem als Tatmittel.

Der Tatverdächtige wurde nach Durchführung aller polizeilichen Maßnahmen vor Ort entlassen. Die Ermittlungen des LKA 161 wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls dauern an.