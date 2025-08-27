(ha). Nachdem es am Montagabend im Stadtteil Lohbrügge zu einem schweren Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen gekommen ist, bei dem eine Person schwer und fünf Personen leicht verletzt wurden, sucht die Polizei nun Zeuginnen und Zeugen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Verkehrsdirektion Süd befuhr ein 47-jähriger Fahrer eines BMW (1er Reihe) die Bergedorfer Straße auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Billstedt. Kurz hinter der Einmündung Am Langberg überholten ein derzeit unbekannter Fahrer eines Porsche SUV (vermutlich Cayenne) und ein 19-jähriger Fahrer eines BMW (3er Reihe) verbotswidrig das Auto des 47-Jährigen über eine Fahrspur des Gegenverkehrs.

Aus bislang ungeklärter Ursache kam es während des Überholvorgangs zu einer Berührung zwischen den beiden BMW-Fahrzeugen, wodurch das Auto des 47-Jährigen sich überschlug und anschließend zum Stehen kam. Der BMW des 19-Jährigen kam nach rechts von der Fahrbahn ab, touchierte hierbei unter anderem mehrere Bäume und kam an einem Baum hinter dem dortigen Lärmschutzwall zum Stehen.

Der Fahrer des unbekannten Porsche entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Der 19-jährige Fahrer des BMW wurde durch den Verkehrsunfall schwer verletzt und durch alarmierte Rettungskräfte der Feuerwehr unter Begleitung eines Notarztes in ein Krankenhaus transportiert. Lebensgefahr bestand nicht. Seine Beifahrer (16/18) sowie die drei Insassen des anderen BMW, der 47-Jährige Fahrer, eine 23-Jährige und ein 58-jähriger Beifahrer, wurden leicht verletzt und ebenfalls in Krankenhäuser transportiert.

Ein Verkehrsunfall-Team der Verkehrsdirektion Mitte / West (VD 2) übernahm die Unfallaufnahme. Die Beamtinnen und Beamten leiteten gegen den 19-jährigen BMW-Fahrer (deutsche Nationalität) ein Strafverfahren ein, der im Verdacht steht, gemeinsam mit dem Fahrer des Porsche ein illegales Straßenrennen durchgeführt zu haben. Der Führerschein des Tatverdächtigen wurde vor Ort beschlagnahmt.

Beide Fahrzeuge wurden durch den Verkehrsunfall stark beschädigt und mussten vor Ort abgeschleppt werden. Die weiteren Ermittlungen werden nun von Beamtinnen und Beamten der Verkehrsdirektion Süd (VD 42) geführt und dauern an. Die Polizei bittet Personen, die Hinweise zu dem flüchtigen Porsche SUV, zur Fahrweise der beteiligten Fahrzeugführenden oder zum Unfallhergang geben können, sich unter 040 / 428 65 67 89 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.