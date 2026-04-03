„Peaky Blinders“-Tourbus macht Halt auf dem Spielbudenplatz

(mr). Während das Filmteam von „Notruf Hafenkante“ (ZDF) auf dem Spielbudenplatz Teile einer neuen Folge dreht, zog ein historischer Doppeldecker im „Peaky Blinders“-Look die Blicke auf sich. Der Bus machte am 31. März und 1. April auf dem Spielbundenplatz Halt und tourte danach durch die Innenstadt. Zahlreiche Schaulustige zückten ihre Smartphones und machten Fotos von dem Fahrzeug. Es handelt sich um einen klassischen Bristol Lodekka aus den 50er Jahre und wurde als „Peaky Blinders“-Tourbus gestaltet. Während das obere Stockwerk gesperrt war, konnten unten Interessierte in der eigens dafür nachgebauten Kneipe „The Garrison“ (bekannt aus der Netflix-Serie) ein Getränk genießen.

Aber warum stand der Doppeldeckerbus überhaupt auf dem Spielbudenplatz? Der Tourbus ist Teil einer Werbeaktion. Es geht darum den Streaming-Start von „Peaky Blinders: The Immortal Man“ (zu deutsch: Der unsterbliche Mann) bekannter zu machen. Seit dem 20. März ist der Film auf Netflix verfügbar und gilt als Fortführung der gleichnamigen Serie, die ursprünglich bei der BBC gestartet ist. Es ist ein britischer Action- und Kriminalfilm von Regisseur Tom Harper. Zum Ensemblecast zählen Darsteller wie Cillian Murphy, Sophie Rundle, Ned Dennehy, Packy Lee, Stephen Graham, Rebecca Ferguson, Barry Keoghan und Tim Roth.