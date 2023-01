(ha/np). Am 19. Januar führte die Polizei zwischen 7:30 Uhr und 13:30 Uhr in Hamburg-Harvestehude in Höhe der Krugkoppel/Harvestehuder, in Hamburg-Uhlenhorst in Höhe des Mundsburger Damm/Hartwicusstraße und in Hamburg-Bergedorf in Höhe der Bergedorfer Straße/Sachsentor durch.

Die drei Fahrradstaffeln sowie ein Team der Landesbereitschaftspolizei 62 stellten im Verlauf des sechsstündigen Einsatzes durch die über 30 eingesetzten Beamten insgesamt 120 Verkehrsverstöße fest:

Im Bereich Radverkehr kam es zu 76 Ordnungswidrigkeitenanzeigen, die sich wie folgt zusammensetzen:

31x Rotlichtmissachtung

24x Befahren der falschen Radwegseite / Befahren des Gehwegs

6x missbräuchliche Benutzung eines Mobiltelefons

4x Befahren der Fußgängerzone

11x Technische Mängel

Auch folgende Verstöße anderer Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer wurden dokumentiert, wie die Polizei mitteilt. Dabei kam es im Bereich Kraftfahrzeugverkehr zu 30 Ordnungswidrigkeitenanzeigen:

1x Rotlichtmissachtung

15x missbräuchliche Benutzung eines Mobiltelefons

3x Abbiegeverstöße

8x Parkverstöße

3x sonstige Verstöße

Im Bereich Elektrokleinstfahrzeuge/E-Scooter kam es zu 1 Straftat und 12 Ordnungswidrigkeitenanzeigen:

1x Verstoß Pflichtversicherungsgesetz und Fahren ohne Fahrerlaubnis (Straftat)

2x Befahren des Kreisverkehrs entgegen der Fahrtrichtung

6x ordnungswidriges Abstellen 4x Befahren der falschen Radwegseite / Befahren des Gehwegs

Bereich Fußgängerverkehr

1x Rotlichtmissachtung

Die Fahrradstaffeln werden auch zukünftig derartige Schwerpunkteinsätze durchführen mit dem Ziel, die Verkehrssicherheit in Hamburg zu erhöhen.