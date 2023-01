(ha). Bedürftige obdachlose Menschen erhalten im Kundenzentrum Hamburg-Mitte, Caffamacherreihe 1-3, seit Jahresbeginn weiterhin kostenlose Ausweisdokumente. Das in 2021 als Pilotprojekt gestartete Angebot wird für weitere zwei Jahre durch den neu gegründeten Hamburg Service fortgeführt. Für 2023 und 2024 stellt die Behörde für Wissenschaft, Forschung, Gleichstellung und Bezirke (BWFGB) die hierfür benötigten Finanzmittel zur Verfügung. Das Angebot umfasst vorläufige Personalausweise mit einer Gültigkeit von drei Monaten sowie Bundespersonalausweise mit einer Gültigkeit von zehn Jahren.

Bezirkssenatorin Katharina Fegebank: „Der Personalausweis ist ein wichtiger Schlüssel, um am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Ob eigenes Konto, Sozialleistungen oder Wohnung- und Arbeitsplatzsuche: überall sind aktuelle Ausweisdokumente Pflicht. Es ist deshalb wichtig, dass wir obdachlose Menschen, die bedürftig sind, hier gezielt und ohne viel Bürokratie unterstützen. Die Beantragung des Personalausweises darf nicht an der Frage scheitern, ob man ihn sich leisten kann. Ich freue mich sehr, dass es uns gelungen ist, das Angebot der kostenfreien Ausweisdokumente als Bezirksbehörde für 2023 und 2024 weiterzuführen. Im Hamburg Service kümmern wir uns um alle Menschen in unserer Stadt.“

Hintergrund

Auch Personen, die sich im Bundesgebiet aufhalten ohne eine Wohnung zu bewohnen, unterliegen gem. § 1 des Personalausweisgesetzes (PAuswG) grundsätzlich der Ausweispflicht. Die Zuständigkeit für Anträge auf Ausstellung von Personalausweisen und vorläufigen Personalausweisen an Personen ohne Wohnung liegt aktuell beim Bezirksamt Hamburg-Mitte, ab dem 1.4.2023 bei dem neuen Hamburg Serviceder BWFGB.

Die Gebühren für Bundespersonalausweise belaufen sich aktuell auf 37,00 Euro für antragstellende Personen ab 24 Jahren, antragstellende Personen unter 24 Jahren zahlen 22,80 Euro. Der vorläufige Personalausweis kostet zehn Euro. Diese Kosten werden von der BWFGB für obdachlose Antragstellerinnen und Antragsteller, die sich diese Kosten nicht leisten können, übernommen. Die Kosten umfassen unter anderem die Erstellung der biometrischen Fotos, die Beschaffung der Vordrucke für den vorläufigen Personalausweis sowie die Produktion der Bundespersonalausweise bei der Bundesdruckerei.

Promis kellnern im Cornelia Poletto PALAZZO zugunsten des Altonaer Kinderkrankenhauses

(ha). Am 28. Februar 2023 ist es wieder so weit: Der beliebte Charity-Event im Cornelia Poletto PALAZZO zugunsten des Altonaer Kinderkrankenhauses (AKK) geht in eine neue Runde – und zahlreiche Prominente werden sich wieder eine Kellnerschürze umbinden, um den PALAZZO-Gästen im Spiegelpalast auf der kleinen Moorweide ihr Essen zu servieren.

Der Charity-Event von AKK, Spitzenköchin Cornelia Poletto und PALAZZO hat mittlerweile Tradition in Hamburg – er findet bereits zum fünften Mal statt – und erfreut sich ebenso großer Beliebtheit bei den Gästen wie auch dem „prominenten Aushilfspersonal“. So haben sich bei den vorangegangenen Charity-Galas unter anderem die Schauspieler*innen Nova Meierhenrich, Matthias Schloo, Rhea Harder, Sanna Englund, Bruno Apitz, Nina Petri, Sarah Masuch und Yasmina Filali, Ex-Tagesschau-Sprecherin Dagmar Berghoff, die Moderator*innen Jörg Pilawa, Susanne Böhm, Sandra Maahn, Dennis Wilms, Ulf Ansorge, Carlo von Tiedemann und Hinnerk Baumgarten, die Sängerin und Tänzerin Fernanda Brandao, der Kinderliedermacher Rolf Zuckowski, Model Sabia Boulahrouz, Boxerin Ina Menzer und Springreiterin Janne Friederike Meyer-Zimmermann unter die Profis der PALAZZO-Servicebrigade „geschummelt“, um das AKK tatkräftig zu unterstützen. Ungenügende Fertigkeiten beim fachgerechten Transport beladener Teller und mangelnde Erfahrung am Gast wurden dabei spielerisch durch größtmögliche Leidenschaft, grenzenlose Begeisterung und beispiellosen Einsatz wettgemacht und die Abende zu einem großen Spaß für alle.

Die Gäste sollten sich also am 28. Februar ganz genau anschauen, wer ihnen ihr Essen bringt – die ein oder andere Servicekraft wird ihnen definitiv bekannt vorkommen.

Apropos Gäste: Karten für diesen besonderen Abend unter dem Motto „Gutes tun und genießen“ sind ab sofort erhältich. Tickethotline 040 / 85 38 89 67 (Mo – Fr 10 – 17 Uhr, 0,20 € / Anruf aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk max. 0,60 € / Anruf). Der Reinerlös des Abend geht wie in den Vorjahren an den Lufthafen, eine in Deutschland einzigartige Einrichtung am AKK, in der seit 2011 Kinder und Jugendliche betreut werden, die auf eine Langzeitbeatmung angewiesen sind.