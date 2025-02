(mr). Was sind denn das für Preise? Wer aktuell nach einer 100-Gramm-Tafel Schokolade des Herstellers Milka im Süßigkeitenregal greift, dürfte sich bei genauem Hinschauen wundern. Denn der Schokoladenhersteller hat die Preise drastisch erhöht, so dass der Einzelhandel sage und schreibe 1,99 Euro für eine Tafel nimmt.

Ihre Hamburger Allgemeine Rundschau hat sowohl bei Kaufland, als auch Lidl, Rewe und Edeka die Preise verglichen und überall fast zwei Euro festgestellt. Damit kostet eine Tafel in vielen Läden 50 Cent mehr als bislang. Auch andere Hersteller verteuern ihre Produkte – was offiziellen Angaben zufolge mit den Weltmärkten und dem Klimawandel zu tun haben soll. Die Hersteller begründen das mit schlechten Ernten – Anfang 2024 war der Kakaopreis infolgedessen auf einen Rekordwert gestiegen.

Große Handelsketten wie Aldi, Kaufland, Edekan, Rewe und Rossmann bieten die Tafeln in der klassischen Größe für 1,99 Euro an statt wie bisher für 1,49 Euro. In den Geschäften einiger anderer Einzelhändler gibt es verschiedene Sorten von Milka zwar noch für den bis vor Kurzem üblichen Preis zu kaufen oder im Rahmen von Rabattaktionen abweichen. Insgesamt ist allerdings ein deutlicher Preisanstieg zu beobachten. Auch Eigenprodukte bezüglich Schokolade sind preislich gestiegen: bei Penny kostete im Januar eine 100-Gramm-Tafel Schokolade 0,79 Euro, aktuell liegt der Preis bei 0,99 Euro. Rekordpreise für Schokolade also.

Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes war eine Schokoladentafel im Dezember 2024 durchschnittlich 14,6 Prozent teurer als ein Jahr zuvor. Bereits in den Vorjahren waren die Preise gestiegen.

Weniger Gewicht bei Schokoladen

Und es wird noch teurer! Die Milka-Sorten Alpenmilch, Noisette, Zartherb und Weiß sollen demnächst von 100 Gramm auf 90 Gramm schrumpfen. Ebenso wird das Gewicht mehrerer Großtafeln von bisher 270 Gramm auf 250 Gramm reduziert, wie mehrere Medien übereinstimmend berichten. Bei einigen Sorten wie Dark Milk, Luflée oder Oreo Sandwich lag der Inhalt bereits zuvor bei weniger als 100 Gramm.