(ha/mr). „Ich bin jung, sympathisch und vor allem lustig“, sagt Tony Bauer von sich selbst. Tatsächlich mischt der Comedian aus Duisburg seit einiger Zeit erfolgreich die Comedy-Szene auf – mit bissigem Humor, Selbstironie und einer ziemlich einzigartigen Lebensgeschichte. Denn Tony Bauer leidet seit seiner Kindheit am Kurzdarmsyndrom und wird aus eben diesem Rucksack über einen Schlauch kontinuierlich mit Nahrung versorgt. 17 Stunden am Tag trägt er diesen Rucksack, erzählt der junge Mann als Gast der Fernsehsendung „DAS“ (NDR-Fernsehen) auf dem roten Sofa am 24. Januar 2025. „Als ich dich zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich zunächst, dass es ein Scherz ist mit dem Rucksack und den vielen Kabeln“, sagt Moderator Hinnerk Baumgarten überrascht. Bauer kontert: „Ja, das denken viele. Am Anfang dachten auch viele, warum hat er eine Powerbank dabei.“ Als Comedian hatte Tony Bauer sich schon längst einen Namen gemacht, doch bei „Let‘s Dance“ (RTL) erreichte er 2024 ein breites Publikum.

Sein aktuelles Bühnenprogramm nennt er „Fallschirmspringer“ – in Anspielung auf seinen Rucksack, der sein allgegenwärtiger Begleiter ist. Aber er hat beschlossen, sich davon nicht unterkriegen zu lassen. Bei DAS! erzählt er von einer Kindheit im Krankenhaus, seinem ersten Auftritt bei „Nightwash“ und seinem letzten Tanz bei „Let’s Dance“. Wer die Folge verpasst hat, kann sie sich in der Mediathek des Senders anschauen.