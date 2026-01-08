Preisschock bei Eiern: 10er Packungen jetzt 50 Cent teurer

(ha/np). Seit ein paar Tagen sind die Preise für Eier stark gestiegen! Eine Packung 10er Eier Käfighaltung kostete monatelang 1,99 Euro. Nun müssen Verbraucher 2,49 Euro für eine Packung zahlen. Die Preise für eine 10er Packung aus Bodenhaltung kostet aktuell 2,99 (vorher 2,49 Euro).

Grund: In Norddeutschland wird auch in diesem Jahr wieder vermehrt die Geflügelpest nachgewiesen. Das Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) hat zuletzt auch in der Hansestadt Hamburg drei Fälle der hochansteckenden Variante bestätigt. Betroffen sind hier derzeit ausschließlich Wildvögel. Bereits am Mittwoch hatte die Behörde für Justiz und Verbraucherschutz über die nun geltenden Maßnahmen informiert, die dem Schutz der Tiere und der Seuchenprävention dienen.

Nach Erlass der Allgemeinverfügungen der Bezirksämter gilt seit dem 31. Oktober 2025 eine Stallpflicht für ganz Hamburg. Sie betrifft Hühner, Truthühner, Perlhühner, Rebhühner, Fasane, Laufvögel, Wachteln, Enten und Gänse. Diese Tiere dürfen bis auf weiteres nur in geschlossenen Ställen oder entsprechend gesicherten Vorrichtungen gehalten werden. Die Stallpflicht gilt unabhängig von Art oder Größe der Haltung, also auch für Hobbyhaltungen. Bei Verstößen drohen Bußgelder.

Seit Anfang September hat das FLI 30 Ausbrüche in Geflügelhaltungen sowie 73 Fälle bei Wildvögeln registriert. Mehr als 500.000 Hühner, Enten, Gänse und Puten seien demnach betroffen und getötet worden. Üblicherweise gebe es einen Anstieg der Infektionszahlen Anfang November während des Vogelzugs. Das FLI ist die für Nutztierseuchen zuständige Bundesbehörde und beaufsichtigt Betriebe.

Die Einhaltung der Hygienemaßnahmen wie Schuh- und Kleiderwechsel vor und nach dem Betreten der Ställe, regelmäßige Reinigung und Desinfektion von Ställen und Geräten sowie Maßnahmen zur Vermeidung des Kontaktes mit Wildvögeln bedeuteten einen großen Aufwand. Falls solche Maßnahmen über einen längeren Zeitraum aufrechterhalten werden müssten, könne es zu Preissteigerungen kommen.